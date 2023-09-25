Жена скандального хирурга Хайдарова решила наказать адвоката пациентов её мужа за "травлю"

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова подала заявление в прокуратуру на звёздного адвоката Елену Сенину за "травлю" в Сети семьи врача. Светлана Сильваши заявила SHOT , что юрист собирает под своими знамёнами всех, кто считает себя жертвами её супруга, и её стараниями эта "армия" стремительно растёт.

Сильваши также пояснила инцидент с публикацией личных данных одной из пациенток Хайдарова. По её словам, она лишь хотела защитить честь супруга: показала в эфире скриншот из группы, которую хотела уличить во лжи, но "спалила" лишнее. Девушка утверждает, что теперь пострадавшая вымогает у неё с мужем 2,5 миллиона рублей.