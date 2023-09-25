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25 сентября, 14:26

Жена скандального хирурга Хайдарова решила наказать адвоката пациентов её мужа за "травлю"

Жена хирурга Хайдарова пожаловалась в прокуратуру на адвоката пациентов её мужа

<p>Светлана Сильваши (фото слева) и Елена Сенина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / silvashi_officiel, © <a href="https://www.mskagency.ru/photobank/682055" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Агентство "Москва"</a> / Сергей Ведяшкин</p>

Светлана Сильваши (фото слева) и Елена Сенина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / silvashi_officiel, © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова подала заявление в прокуратуру на звёздного адвоката Елену Сенину за "травлю" в Сети семьи врача. Светлана Сильваши заявила SHOT, что юрист собирает под своими знамёнами всех, кто считает себя жертвами её супруга, и её стараниями эта "армия" стремительно растёт.

Сильваши также пояснила инцидент с публикацией личных данных одной из пациенток Хайдарова. По её словам, она лишь хотела защитить честь супруга: показала в эфире скриншот из группы, которую хотела уличить во лжи, но "спалила" лишнее. Девушка утверждает, что теперь пострадавшая вымогает у неё с мужем 2,5 миллиона рублей.

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Напомним, первой заявившей о неудовлетворительных итогах операции у Тимура Хайдарова стала певица Слава. По её словам, врач платит другим недовольным клиентам компенсации за молчание. В свою очередь он все обвинения отрицает, хотя и признаёт, что на груди у артистки действительно остались рубцы. Более того, пострадавшими от рук звёздного хирурга уже назвались более 30 женщин, они создали инициативную группу. А недавно Светлана Сильваши опубликовала личные данные одной из них, за что на неё подали в суд.

Матвей Константинов
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