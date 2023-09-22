На жену звёздного хирурга Хайдарова подали в суд из-за слива данных пациентки

На жену пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлану Сильваши подали в суд. Как сообщает SHOT, истица — участница шоу "Перезагрузка" на телеканале ТНТ. Скандал разгорелся после того, как супруга звёздного медика опубликовала интимные фото и данные пациентки её мужа.

По данным телеграм-канала, потерпевшую зовут Алевтина, ей 31 год. Несколько лет назад девушка переехала в Москву и захотела кардинально изменить жизнь, решив поучаствовать в шоу "Перезагрузка" в 2021-м. На проекте она заключила договор с клиникой GMTClinic, где работал Хайдаров, на операции по подтяжке груди, уменьшению веса и пластику. При этом пациентка дала разрешение на публикацию фото до и после преображения без лица и личных данных. Однако каково было удивление девушки, когда она на днях увидела свои снимки в Instagram* Сильваши. На кадрах видно лицо Алевтины, а также размещены все её личные данные.

Потерпевшая Алевтина и тот самый снимок раздора в соцсетях у жены Хайдарова. Фото © Telegram / SHOT / Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / silvashi_officiel

Алевтина уже связывалась со Светланой по поводу слива, но та утверждает, что имеет право выставлять фото и данные пациентки. Девушка, шокированная нарушением договора, в итоге написала заявление в полицию и суд. В настоящее время проводится проверка.

Лайф напоминает, что ранее певица Слава обвинила Тимура Хайдарова в некачественно сделанной пластике груди. По её словам, врач платит другим недовольным клиентам компенсацию за молчание. Сам звёздный медик обвинения отрицает. Хайдаров заявил, что возмущения артистки звучат абсурдно, хотя признался, что рубцы у неё действительно остались. Он также обвинил исполнительницу в вымогательстве крупной суммы за плохую операцию. При этом ещё более 30 женщин назвали себя пострадавшими от действий врача и создали инициативную группу. Одна из них затем отозвала свою подпись.