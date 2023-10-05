На Пугачёву и Орбакайте подали в суд из-за загородной недвижимости

Предприниматель из Саратова Анатолий Рыськов подал в суд на певицу Аллу Пугачёву и её дочь Кристину Орбакайте. Информация об этом указана в картотеке Солнечногорского городского суда Московской области. Истец требует обеспечить доступ к береговой линии водного объекта и снести некие сооружения.

Уточняется, что предприниматель требует ликвидировать сооружения, которые находятся в границах участков, принадлежащих артисткам. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на помощника председателя суда. Ряд СМИ предположили, что речь идёт о сносе пирса, который прилегает к территории резиденции Пугачёвой в подмосковной деревне Бережки. Ранее артистка арендовала там береговую линию и пирс. Сами певицы никак не прокомментировали иск. Заседание по этому делу назначено на 31 октября.

Адвокат Андрей Алёшкин в беседе с Лайфом отметил, что оснований для удовлетворения иска нет. По его мнению, права истца никак не задеты. Он не имеет отношения к этим постройкам и их существование никак не затрагивает круг его интересов, считает эксперт.

"Проще говоря, он ненадлежащий истец. Рекомендую взять дорогого адвоката и потом взыскать с истца стоимость услуг представителя. В следующий раз истец будет думать, прежде чем подавать в суд", — отметил адвокат.