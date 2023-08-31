На Пугачёву подали в суд из-за долгов

На сбежавшую из России певицу Аллу Пугачёву подали в суд из-за долгов. Оказывается, примадонна задолжала чуть больше 15 тысяч рублей московским газовикам, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, артистка не доплатила 15 536 рублей компании "Газпром межрегионгаз" за подачу газа в мае и июне. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде. Оказалось, что в собственности Пугачёвой находится участок в 1,2 тысячи квадратов в ДСК "Творчество" в московском поселении Первомайское.

Ранее звёздный адвокат Андрей Алёшкин объяснил, почему Пугачёва никогда не разведётся со своим мужем Максимом Галкиным*. Как объяснил юрист, статус иноагента у шоумена сохранит его брак. По его мнению, юморист зависит от своей супруги и никуда от неё не денется.