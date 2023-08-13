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13 августа, 11:25

Вайкуле прокомментировала слухи о предложении Пугачёвой выступить в Юрмале за деньги

Лайма Вайкуле опровергла слухи о желании Пугачевой выступить в Юрмале

Лайма Вайкуле заявила, что решение Аллы Пугачёвой уйти со сцены было окончательным и она не выступила бы на её фестивале "Рандеву" в латвийской Юрмале даже за один миллион евро. Так прибалтийская певица отреагировала на слухи о том, что она якобы предлагала примадонне выступить на мероприятии за 200 тысяч.

"Если бы я ей предложила один миллион евро, она бы не выступила. Это всё разговоры. Я не предлагала, она не просила. Алла решила для себя, что она ушла со сцены. У неё дети, у неё Максим, она счастлива. Она находится в состоянии душевного покоя, выглядит замечательно, что бы там не снимали и не придумывали", сказала она в интервью на YouTube-канале "И Грянул Грэм".

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Напомним, Алла Пугачёва около посетила с семьёй латвийскую Юрмалу. Она поселилась на съёмной вилле, но до фестиваля "Рандеву" так и не доехала. В конце июля стало известно об ухудшении здоровья примадонны.

Обложка ©

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Матвей Константинов
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