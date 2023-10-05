Организатор концерта судится с Орбакайте из-за сорванного шоу и требует с неё более 300 тыс. рублей

Организатор несостоявшегося концерта Кристины Орбакайте в Южно-Сахалинске через суд требует с неё более 320 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что предприниматель Николай Жданов заплатил за аренду "Чехов-центра", внёс аванс артистке и начал продавать билеты, но выступления в итоге не было.

Этот концерт Орбакайте должен был состояться 17 ноября 2022 года, полная сумма гонорара составляла 898 тысяч рублей. Однако мероприятие отменили в начале ноября. Зрители начали массово возвращать билеты, а Жданов обвинил певицу в срыве концерта. Он потребовал её вернуть аванс в размере 321 тысячи рублей, а после отказа решил действовать через суд.

В Арбитражном суде Москвы предпринимателю отказали в возврате аванса, поскольку представители певицы заверяли, что концерт отменил именно Жданов. А сдачу билетов назвали риском предпринимательской деятельности. Безрезультатной была и апелляция бизнесмена. Теперь он собирается решать вопрос через Кассационный суд.