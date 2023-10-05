Гуф отрёкся от Королёвой и поставил Айзу на первое место в качестве "любимой жены"

Вчера вышла новая серия интернет-шоу "Что было дальше?", главным героем которой стал рэпер Алексей Долматов. Гуф, как мы его все знаем, персонаж весьма скандальный, потому на выпуск возлагали большие надежды — все ждали драмы. Но то, что отчебучил артист, превзошло все ожидания.

Первый за полгода выпуск ЧБД начался с обсуждения любовного треугольника Гуфа, Айзы и Королёвой. Кадр из видео © Vk.com / LABELCOM — Что Было Дальше?

За беседой комики из ЧБД перешли к теме браков рэпера и, видимо, надеясь на сенсационные заявления, задали неудобный и даже в какой-то степени неприличный вопрос. Ведущие предложили Алексею составить топ-2 из своих жён, и артист решил их поддержать. На первое место он, кажется, даже не раздумывая, поставил Айзу. Неожиданное решение, учитывая, что с ней он развёлся уже несколько лет назад и сейчас в браке с другой девушкой. Интересно, как отреагировала Юлия Королёва на такие новости...

Айза и Гуф, Гуф и Юлия Королёва. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aizalovesam / yuliyakorolevaa

Впрочем, судя по тому, в каких хороших отношениях остались Айза и Гуф, не удивительно, что Алексей поставил на первое место именно её. Сколько раз она буквально его спасала, сколько совместных сумасшедших историй у них было — вспомнить их недавнюю поездку в Азию. Удивительно лишь то, что рэпер решил рубить правду-матку, а не сказать, что "должен".