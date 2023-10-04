"Она никто": Психолог назвала причину странного поведения Бритни Спирс
Психолог Василькова: Бритни Спирс не смогла реализоваться как женщина
Певица Бритни Спирс. Обложка © Getty Images / FilmMagic / Axelle / Bauer-Griffin
Странное поведение американской певицы Бритни Спирс в последние годы вызвано тем, что артистка состоялась только в карьерном плане, но не в личном. Такое мнение высказала психолог и автор комиксов "Навигатор для родителей" и "Как прожить в браке без брака" Татьяна Василькова.
"Не чувствует Бритни себя в роли жены — мужа нет, не чувствует она себя в роли матери — дети с ней не общаются. Тогда вопрос: кто она сама для себя? У женщины есть базовые роли, которые она закрывает: дочь, жена, мама. Кто она в свои 40 лет? По этим позициям у неё ноль. Она никто, и ей с этим нужно что-то делать. Она реализована только как профессионал, как певица, как звезда", — подчеркнула психолог в беседе с kp.ru.
По словам психолога, певице не хватает тепла и заботы от близких людей. Даже муж-иранец — фитнес-тренер Сэм Асгари — расстался с Бритни Спирс из-за её выходок. Как признался мужчина, американская звезда любила расхаживать по дому и махать ножом, а однажды избила его, пока он спал. О подобных случаях рассказывала и младшая сестра Бритни — певица Линн.
Бритни Спирс танцует с ножами. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / britneyspears
По словам Васильковой, Спирс выкладывает странные ролики, чтобы привлечь к себе внимание. Причём неважно, какая будет реакция у фанатов: с ноткой беспокойства или порицания. Эксперт добавила, что на месте родителей оказались её поклонники. На примере звезды можно увидеть, что человек глубоко несчастен даже при состоявшейся карьере и достигнутом успехе. Василькова подчеркнула, что человеческое счастье достигается путём душевных разговоров и здоровых отношений.
Бритни Спирс 41 год. Впервые замуж она вышла в 2004 году за друга детства Джейсона Александра. Однако брак продлился всего 55 часов. С 2004 по 2006 год она была замужем за рэпером Кевином Федерлайном, родив двоих детей. В брак с Асгари артистка вступила в прошлом году.
Напомним, в августе этого года Бритни Спирс подтвердила, что разводится со своим мужем Сэмом Асгари. Правда, точной причины разрыва она не назвала, добавив лишь, что "не могла выносить эту боль". Затем певица опубликовала видео танца с ножами в нижнем белье. Российский комик Илья Соболев не смог пройти мимо и спародировал героиню ролика. Он разделся до трусов и задрал рубашку, подвязав её на груди.