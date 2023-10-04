"Она никто": Психолог назвала причину странного поведения Бритни Спирс

Странное поведение американской певицы Бритни Спирс в последние годы вызвано тем, что артистка состоялась только в карьерном плане, но не в личном. Такое мнение высказала психолог и автор комиксов "Навигатор для родителей" и "Как прожить в браке без брака" Татьяна Василькова.

"Не чувствует Бритни себя в роли жены — мужа нет, не чувствует она себя в роли матери — дети с ней не общаются. Тогда вопрос: кто она сама для себя? У женщины есть базовые роли, которые она закрывает: дочь, жена, мама. Кто она в свои 40 лет? По этим позициям у неё ноль. Она никто, и ей с этим нужно что-то делать. Она реализована только как профессионал, как певица, как звезда", — подчеркнула психолог в беседе с kp.ru.

По словам психолога, певице не хватает тепла и заботы от близких людей. Даже муж-иранец — фитнес-тренер Сэм Асгари — расстался с Бритни Спирс из-за её выходок. Как признался мужчина, американская звезда любила расхаживать по дому и махать ножом, а однажды избила его, пока он спал. О подобных случаях рассказывала и младшая сестра Бритни — певица Линн.

Бритни Спирс танцует с ножами. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / britneyspears

По словам Васильковой, Спирс выкладывает странные ролики, чтобы привлечь к себе внимание. Причём неважно, какая будет реакция у фанатов: с ноткой беспокойства или порицания. Эксперт добавила, что на месте родителей оказались её поклонники. На примере звезды можно увидеть, что человек глубоко несчастен даже при состоявшейся карьере и достигнутом успехе. Василькова подчеркнула, что человеческое счастье достигается путём душевных разговоров и здоровых отношений.