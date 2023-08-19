"Я не могла выносить эту боль": Бритни Спирс впервые прокомментировала развод

Американская певица Бритни Спирс подтвердила, что разводится с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Она не назвала причин их разрыва, лишь написала, что "не могла выносить эту боль".

"Как всем известно, мы с ним больше не вместе... Шесть лет — это долгий срок, чтобы быть с кем-то, так что я немного шокирована... Честно говоря, я больше не могла выносить эту боль!" — написала она в одной из социальных сетей.