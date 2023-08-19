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19 августа, 11:51

"Я не могла выносить эту боль": Бритни Спирс впервые прокомментировала развод

Бритни Спирс, говоря о разводе, заявила, что "не могла выносить эту боль"

<p>Обложка © Getty Images / Paul Archuleta / FilmMagic </p>

Обложка © Getty Images / Paul Archuleta / FilmMagic

Американская певица Бритни Спирс подтвердила, что разводится с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Она не назвала причин их разрыва, лишь написала, что "не могла выносить эту боль".

"Как всем известно, мы с ним больше не вместе... Шесть лет — это долгий срок, чтобы быть с кем-то, так что я немного шокирована... Честно говоря, я больше не могла выносить эту боль!" написала она в одной из социальных сетей.

"Неизлечимо больна": Подавший на развод муж Бритни Спирс раскрыл шокирующие подробности их брака

"Неизлечимо больна": Подавший на развод муж Бритни Спирс раскрыл шокирующие подробности их брака

Напомним, по данным TMZ, Бритни Спирс и её муж Сэм Асгари сильно поссорились и, возможно, разведутся. Причиной называется измена со стороны певицы. Кстати, их брак оказался недолговечным: свои отношения пара оформила 9 июня 2022 года, а церемонию пытался сорвать бывший муж Спирс Джейсон Аллен Александр. Уже 18 августа текущего года Асгари заявил, что разводится с артисткой.

Матвей Константинов
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