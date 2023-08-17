Муж Бритни Спирс хочет подать на развод из-за измены певицы спустя год после свадьбы

Американская певица Бритни Спирс и её муж Сэм Асгари сильно поссорились и, возможно, разведутся. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, пара серьёзно разругалась около недели назад на фоне слухов об измене артистки. После этого её супруг съехал из их общего дома и на данный момент живёт один.