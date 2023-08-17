Муж Бритни Спирс хочет подать на развод из-за измены певицы спустя год после свадьбы
TMZ: Бритни Спирс и Сэм Асгари разведутся из-за слухов об измене певицы
Бритни Спирс и её муж Сэм Асгари. Обложка © ТАСС / NINA PROMMER
Американская певица Бритни Спирс и её муж Сэм Асгари сильно поссорились и, возможно, разведутся. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на свои источники.
По данным журналистов, пара серьёзно разругалась около недели назад на фоне слухов об измене артистки. После этого её супруг съехал из их общего дома и на данный момент живёт один.
"Это лишь вопрос времени, когда Сэм подаст на развод", — заявил собеседник издания.
Напомним, Бритни Спирс и её давний бойфренд Сэм Асгари официально заключили брак 9 июня прошлого года. В Сети публиковали фото и видео со свадьбы, которую пытался сорвать бывший муж певицы Джейсон Аллен Александр. А до этого, в мае, артистка сообщила о выкидыше.