Дело закрыто: Обвинившая охрану баскетболиста в избиении Бритни Спирс ударила себя сама

Американская певица Бритни Спирс, ранее обвинившая в избиении охранника баскетболиста Виктора Вембаньямы, ударила себя сама. К такому выводы пришли полицейские, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, пишет The Guardian.

Выяснилось, что, встретив спортсмена, поп-звезда похлопала его по спине, по правой руке, а после того, как охранник баскетболиста убрал её руку с плеча Вембаньяма, Спирс сама непреднамеренно ударила себя по лицу. Дело закрыто.