Дело закрыто: Обвинившая охрану баскетболиста в избиении Бритни Спирс ударила себя сама
Guardian: Обвинившая охрану Вембаньямы в избиении Бритни Спирс ударила себя сама
Бритни Спирс. Обложка © ТАСС / ZUMA / Kay Blake
Американская певица Бритни Спирс, ранее обвинившая в избиении охранника баскетболиста Виктора Вембаньямы, ударила себя сама. К такому выводы пришли полицейские, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, пишет The Guardian.
Выяснилось, что, встретив спортсмена, поп-звезда похлопала его по спине, по правой руке, а после того, как охранник баскетболиста убрал её руку с плеча Вембаньяма, Спирс сама непреднамеренно ударила себя по лицу. Дело закрыто.
В публикации также отмечается, что распространённое в СМИ видео не убедительно. В ролике отчётливо видно, как певица касается спины баскетболиста, а затем охранник скидывает её руку назад.
Напомним, 7 июля полиция Лас-Вегаса получила жалобу об избиении Бритни Спирс охраной баскетболиста "Сан-Антонио Спёрс" Виктора Вембаньямы. Певица утверждала, что как поклонница хотела сфотографироваться с первым номером драфта, но его охранник "ударил её с такой силой, что она рухнула на землю". Затем артистка встала и ушла. После инцидента Спирс вышла на связь и заявила, что "насилие происходит слишком часто" и извинений ей до сих пор никто не принёс.