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23 июня, 04:44

Француз Вембаньяма стал вторым европейцем, выбранным первым на драфте НБА

<p>Виктор Вембаньяма. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/spurs/status/1672050125479223304/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">San Antonio Spurs</a></p>

Виктор Вембаньяма. Обложка © Twitter / San Antonio Spurs

Француз Виктор Вембаньяма стал вторым европейцем в истории, выбранным под общим первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Центровой отправится в "Сан-Антонио".

Вторым номером выбран американец Брэндон Миллер, такое решение принял "Шарлотт". "Портленд" третьим забрал Скута Хендерсона.

Первым европейцем на драфте НБА был итальянец Андреа Барньяни в 2006-м, выбор сделал "Торонто". В прошлом году первым был американец Паоло Банкеро ("Орландо"), имеющий право играть за сборную Италии.

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Артур Лапсаков
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