Француз Вембаньяма стал вторым европейцем, выбранным первым на драфте НБА

Француз Виктор Вембаньяма стал вторым европейцем в истории, выбранным под общим первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Центровой отправится в "Сан-Антонио".

Вторым номером выбран американец Брэндон Миллер, такое решение принял "Шарлотт". "Портленд" третьим забрал Скута Хендерсона.

Первым европейцем на драфте НБА был итальянец Андреа Барньяни в 2006-м, выбор сделал "Торонто". В прошлом году первым был американец Паоло Банкеро ("Орландо"), имеющий право играть за сборную Италии.