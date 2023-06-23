Француз Вембаньяма стал вторым европейцем, выбранным первым на драфте НБА
Виктор Вембаньяма. Обложка © Twitter / San Antonio Spurs
Француз Виктор Вембаньяма стал вторым европейцем в истории, выбранным под общим первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Центровой отправится в "Сан-Антонио".
Вторым номером выбран американец Брэндон Миллер, такое решение принял "Шарлотт". "Портленд" третьим забрал Скута Хендерсона.
Первым европейцем на драфте НБА был итальянец Андреа Барньяни в 2006-м, выбор сделал "Торонто". В прошлом году первым был американец Паоло Банкеро ("Орландо"), имеющий право играть за сборную Италии.
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