"Насилие происходит слишком часто": Бритни Спирс после избиения вышла на связь

После новостей об избиении американской поп-певицы Бритни Спирс артистка сама вышла на связь и рассказала о произошедшем в соцсетях. Звезда подтвердила, что хотела поздравить с успехом французского баскетболиста "Сан-Антонио" Виктора Вембаньяма, но столкнулась с агрессией со стороны его охраны.

Бритни Спирс призналась, что сама нередко страдает от излишнего внимания поклонников. Кому-то из них даже удаётся схватить её, однако охрана певицы, по её словам, ведёт себя более мягко и сдержано, не применяя грубую силу.

"Я думаю, что важно поделиться этой историей и призвать людей относиться ко всем с уважением. Физическое насилие происходит слишком часто в этом мире. Часто за закрытыми дверями. Я поддерживаю всех жертв, и мое сердце с вами!" — написала артистка в соцсетях.

Певица добавила, что извинений ей до сих пор никто не принёс.