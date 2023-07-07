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7 июля, 08:30

"Насилие происходит слишком часто": Бритни Спирс после избиения вышла на связь

Избитая Бритни Спирс вышла на связь и призвала уважать друг друга

<p>Обложка © Zuma / ТАСС</p>

Обложка © Zuma / ТАСС

После новостей об избиении американской поп-певицы Бритни Спирс артистка сама вышла на связь и рассказала о произошедшем в соцсетях. Звезда подтвердила, что хотела поздравить с успехом французского баскетболиста "Сан-Антонио" Виктора Вембаньяма, но столкнулась с агрессией со стороны его охраны.

Бритни Спирс призналась, что сама нередко страдает от излишнего внимания поклонников. Кому-то из них даже удаётся схватить её, однако охрана певицы, по её словам, ведёт себя более мягко и сдержано, не применяя грубую силу.

"Я думаю, что важно поделиться этой историей и призвать людей относиться ко всем с уважением. Физическое насилие происходит слишком часто в этом мире. Часто за закрытыми дверями. Я поддерживаю всех жертв, и мое сердце с вами!" — написала артистка в соцсетях.

Певица добавила, что извинений ей до сих пор никто не принёс.

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Напомним, об инциденте с избиением Бритни Спирс стало известно сегодня утром. По сообщениям СМИ, на артистку напал охранник французского баскетболиста "Сан-Антонио" Виктора Вембаньяма, когда та хотела к нему подойти. Делом занялась полиция, однако вероятно, что оно будет передано в окружную прокуратуру и обвинения против мужчины выдвинуты не будут, поскольку он не нападал на певицу, а защищал спортсмена.

Максим Плетнёв
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