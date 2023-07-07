Полиция Лас-Вегаса расследует жалобу об избиении Бритни Спирс
TMZ: Полиция изучает жалобу об избиении Бритни Спирс охраной баскетболиста Вембаньяма
Американская певица Бритни Спирс. Обложка © ТАСС / Chris Pizzello / Invision / AP
Полиция Лас-Вегаса расследует дело об избиении американской певицы Бритни Спирс охранником французского баскетболиста "Сан-Антонио" Виктора Вембаньяма. По данным TMZ, инцидент произошёл в ночь на 6 июля у отеля Aria.
По данным таблоида, спортсмен находился у отеля, когда его приметила поп-звезда. Она утверждает, что хотела сфотографироваться с баскетболистом и "поздравить его с успехом", после чего ей был нанесён удар, от которого певица рухнула на землю. Представители Спирс сразу же заявили об инциденте в полицию.
Нападавший уже установлен. Им оказался охранник баскетболиста Дамиан Смит, который также является директором по безопасности клуба "Сан-Антонио". По всей вероятности, несмотря на начало расследования, это дело передадут в окружную прокуратуру и обвинения против мужчины выдвинуты не будут. Как пояснили источники издания, дело не рассматривается как уголовное, ведь Смит не пытался причинить вред певице, а защищал Вембаньяму.
Ранее Лайф рассказывал, что телефонные мошенники устроили преждевременные похороны певице Лолите Милявской. Примечательно, что сообщения о гибели 59-летней артистки появились только в Германии, но знаменитость успела всех успокоить и вышла на связь с поклонниками. По её словам, о своей "смерти" она узнала от друзей.