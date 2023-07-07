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7 июля, 05:05
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Полиция Лас-Вегаса расследует жалобу об избиении Бритни Спирс

TMZ: Полиция изучает жалобу об избиении Бритни Спирс охраной баскетболиста Вембаньяма

<p>Американская певица Бритни Спирс. Обложка © ТАСС / Chris Pizzello / Invision / AP</p>

Американская певица Бритни Спирс. Обложка © ТАСС / Chris Pizzello / Invision / AP

Полиция Лас-Вегаса расследует дело об избиении американской певицы Бритни Спирс охранником французского баскетболиста "Сан-Антонио" Виктора Вембаньяма. По данным TMZ, инцидент произошёл в ночь на 6 июля у отеля Aria.

По данным таблоида, спортсмен находился у отеля, когда его приметила поп-звезда. Она утверждает, что хотела сфотографироваться с баскетболистом и "поздравить его с успехом", после чего ей был нанесён удар, от которого певица рухнула на землю. Представители Спирс сразу же заявили об инциденте в полицию.

Нападавший уже установлен. Им оказался охранник баскетболиста Дамиан Смит, который также является директором по безопасности клуба "Сан-Антонио". По всей вероятности, несмотря на начало расследования, это дело передадут в окружную прокуратуру и обвинения против мужчины выдвинуты не будут. Как пояснили источники издания, дело не рассматривается как уголовное, ведь Смит не пытался причинить вред певице, а защищал Вембаньяму.

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Оксана Попова
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    Комментарий

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    fificop393сегодня в 05:40

    Вот что значит прошла популярность. Бритни уже не узнают...

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