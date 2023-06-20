Певице Биби Рексе наложили швы после нападения поклонника на концерте

Фанат швырнул смартфон в американскую певицу Биби Рексу (Bebe Rexha) прямо на её концерте. В результате смартфон рассёк исполнительнице бровь, после чего ей пришлось накладывать швы. Видео инцидента появилось в "Твиттере".

Фанат бросил телефон в лицо певицы Биби Рексы на концерте, который рассёк ей бровь. Видео © Twitter / Daily Loud

Всё произошло на концерте певицы в Нью-Йорке. Она исполняла песню, как внезапно в неё полетел телефон и попал ей прямо в лицо. От неожиданности и боли 33-летняя исполнительница упала на колени, после чего выступление остановили. Ей на помощь сразу же бросились организаторы мероприятия.

Концерт после происшествия было решено остановить. Также была перенесена встреча с фанатами, которую Рекса запланировала после выступления. Позднее в социальной сети она показала фото шрама, который остался после попадания телефона в бровь. Певице пришлось наложить небольшой шов.