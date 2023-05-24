В Лондоне из отеля выселят бездомных ради фанатов Бейонсе

К Лондоне готовятся к концерту певицы Бейонсе на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур". Из-за этого десятки бездомных семей выселят из отеля Travelodge из-за наплыва зрителей, пишет The Guardian.

Жилья могут лишится до 30 семей, которым уже ищут альтернативное место. Всего в отеле забронировано около ста номеров местным городским советом для бездомных. Некоторые из них живут по пять-шесть человек в одной комнате.

Концерты Бейонсе пройдут с 29 мая по 4 июня.