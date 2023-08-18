"Совместному путешествию" конец: Муж Бритни Спирс подтвердил слухи о разводе

Супруг американской певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари подтвердил в соцсетях, что разводится с артисткой. При этом сама 41-летняя исполнительница пока не комментирует ситуацию.

"После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить совместное путешествие. Мы будем хранить любовь и уважение, которые испытываем друг к другу, и я всегда желаю ей всего наилучшего", — отметил 29-летний Сэм Асгари.