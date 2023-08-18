"Совместному путешествию" конец: Муж Бритни Спирс подтвердил слухи о разводе
Муж Бритни Спирс Сэм Асгари подтвердил в соцсетях, что разводится с певицей
Бритни Спирс и Сэм Асгари. Обложка © Getty Images / Paul Archuleta
Супруг американской певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари подтвердил в соцсетях, что разводится с артисткой. При этом сама 41-летняя исполнительница пока не комментирует ситуацию.
"После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить совместное путешествие. Мы будем хранить любовь и уважение, которые испытываем друг к другу, и я всегда желаю ей всего наилучшего", — отметил 29-летний Сэм Асгари.
По данным The Guardian, он не планирует оспаривать брачный контракт. В то же время зарубежные СМИ сообщают: Асгари хочет, чтобы поп-звезда оплатила его адвокатов.
Ранее портал TMZ писал, что Бритни Спирс и её муж Сэм Асгари сильно поссорились и, возможно, разведутся. По данным журналистов, пара сильно разругалась из-за измены артистки. Напомним, что Бритни Спирс и её давний бойфренд Сэм Асгари официально заключили брак 9 июня прошлого года. В Сети публиковали фото и видео со свадьбы, которую пытался сорвать бывший муж певицы Джейсон Аллен Александр. А до этого артистка сообщила о выкидыше.