"Неизлечимо больна": Подавший на развод муж Бритни Спирс раскрыл шокирующие подробности их брака
ТМZ: Муж Бритни Спирс Сэм Асгари заявил, что певица избила его, пока он спал
Бритни Спирс и её муж Сэм Асгари. Обложка © ТАСС / AP / Invision / Jordan Strauss
Муж Бритни Спирс Сэм Асгари, который собирается развестись с певицей, неоднократно опасался за свою жизнь из-за нападок супруги. Об этом сообщает TMZ.
Мужчина утверждает, что настроение певицы менялось по несколько раз за день, а иногда она нападала на него и избивала, в том числе пока он спал. В начале года средства массовой информации опубликовали фотографии Сэма, на которых были видны синяки на его лице и теле. Некоторые предполагают, что это могли быть следы нападений Бритни.
Синяк на лице мужа Бритни Спирс Сэма Асгари, предположительно, полученный после нападения певицы. Фото © Backgrid
Также, по словам Асгари, его спутница для самозащиты хранила дома кучу ножей. Это вызывало у Сэма опасения. Помимо этого мужчина обвинил Бритни в том, что она занялась сексом с кем-то из обслуживающего персонала, работающего в их особняке. Издание отмечает, что супруг певицы рассчитывал на какие-либо положительные изменения, однако вскоре понял, что поп-звезда неизлечимо больна.
Синяк на руке мужа Бритни Спирс Сэма Асгари, предположительно, полученный после нападения певицы. Фото © Backgrid
Ранее портал TMZ сообщал, что Бритни Спирс и её муж Сэм Асгари сильно поссорились и, возможно, разведутся. По данным журналистов, пара серьёзно разругалась около недели назад из-за возможной измены артистки. Бритни Спирс и её давний бойфренд Сэм Асгари официально заключили брак 9 июня прошлого года. В Сети публиковали фото и видео со свадьбы, которую пытался сорвать бывший муж певицы Джейсон Аллен Александр. А до этого, в мае, артистка сообщила о выкидыше.