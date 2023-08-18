"Неизлечимо больна": Подавший на развод муж Бритни Спирс раскрыл шокирующие подробности их брака

Мужчина утверждает, что настроение певицы менялось по несколько раз за день, а иногда она нападала на него и избивала, в том числе пока он спал. В начале года средства массовой информации опубликовали фотографии Сэма, на которых были видны синяки на его лице и теле. Некоторые предполагают, что это могли быть следы нападений Бритни.