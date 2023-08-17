"Ударило по психике": Сексолог предположила, что помешало Бритни Спирс возобновить карьеру

Американской поп-певице Бритни Спирс не удалось возобновить карьеру, поскольку она стала заложницей образа, которому в своё время поклонялись миллионы подростков. Такое мнение выразила сексолог Александра Миллер. Как она отметила, аудитория звёзды позже нашла других кумиров, что сильно ударило по психике Бритни.

"Она была кумиром миллионов, но потом на неё перестали обращать внимание, нашли новых кумиров. И это сильно ударило по её психике", — сказала специалист в беседе с NEWS.ru.