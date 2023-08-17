"Ударило по психике": Сексолог предположила, что помешало Бритни Спирс возобновить карьеру
Сексолог Миллер: Бритни Спирс разрушила карьеру, став заложницей образа
Бритни Спирс. Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic
Американской поп-певице Бритни Спирс не удалось возобновить карьеру, поскольку она стала заложницей образа, которому в своё время поклонялись миллионы подростков. Такое мнение выразила сексолог Александра Миллер. Как она отметила, аудитория звёзды позже нашла других кумиров, что сильно ударило по психике Бритни.
"Она была кумиром миллионов, но потом на неё перестали обращать внимание, нашли новых кумиров. И это сильно ударило по её психике", — сказала специалист в беседе с NEWS.ru.
Ранее стало известно, что Бритни Спирс рассталась со своим третьим супругом Сэмом Асгари. Они поженились в июне 2022 года. По информации TMZ, расставание произошло после крупной ссоры и обвинений в измене со стороны Асгари.