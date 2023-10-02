"Отправляй Бритни": Илья Соболев спародировал тот самый танец Спирс с ножами, специально для этого сняв штаны
Знаменитый комик не смог пройти мимо и тоже разделся, взял в руки ножи и… начал отжигать. Теперь мы знаем, кто самый главный фанат поп-дивы, ведь Илья выучил хореографию на все 100%.
Комик Соболев повторил скандальный танец Бритни Спирс с ножами в одних трусах. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sobolev_tut
Хочешь жить — умей вертеться! Кажется, эта поговорка теперь приобрела совершенно иной смысл, ведь от количества вращений Соболева на видео начинает кружиться голова. Но, уверяем, вам точно захочется посмотреть этот номер комика полностью!
А что, собственно, происходит? На прошлой неделе 41-летняя Бритни Спирс неожиданно решила взять в руки ножи и добавить их к своим горячим танцам в нижнем белье. То видео настолько напугало поклонников, что в дом к звезде даже нагрянула полиция, чтобы проверить, а всё ли у Спирс в порядке. Но певица заверила, что острые предметы в её руках были просто бутафорией. Поэтому за движениями дивы из второго похожего ролика начали повторять все кому не лень.
Среди желающих покрасоваться в трусах и с ножами оказался и популярный комик Соболев. Чтобы максимально точно передать образ поп-певицы из ролика, Илья разделся до трусов и задрал, подвязав на груди, расстёгнутую рубашку.
Популярный комик Соболев не смог пройти мимо танца Бритни Спирс с ножами и повторил его. Видео © t.me / Илья Соболев
"Отправляй Бритни Спирс", — гласит подпись к видео, которое вызвало бешеный восторг как у поклонников творчества комика, так и просто у любителей похихикать над звёздными пародиями. А как вы оцениваете этот танец Спирс от Соболева?