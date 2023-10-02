Специалист по ароматерапии дал 5 советов, как не нарваться на поддельный парфюм

Листопад, моросящий дождь, студёный воздух, жухлая трава и свинцовые тучи — в эту пору особенно хочется найти аромат, с которым в разгар самых невесёлых месяцев будет комфортно. Порой парфюм творит чудеса: разжигает костёр души, приглашает в уютные объятия, отпаивает горячим какао и заставляет улыбнуться. Чтобы не купить подделку парфюма или эфирного масла, важно придерживаться нескольких простых рекомендаций. Их Лайфу назвал Роман Опарин, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, специалист по ароматерапии.

1. Покупайте ароматные товары у надежных и авторизованных продавцов. Лучше всего делать покупки такого рода у авторизованных дилеров либо прямо у официальных точек продаж бренда. Если вы приобретаете парфюм или эфирное масло онлайн, убедитесь, что магазин предоставляет гарантии на подлинность продукции и имеет политику возврата и обмена товара.

2. Проверьте упаковку и маркировку. Подделки могут иметь низкое качество печати, опечатки и неточности. Бренды обычно заботятся о деталях, поэтому недочёты могут быть признаками подделки, говорит Опарин.

3. Оцените стоимость. Если цена предложения кажется слишком низкой по сравнению со стандартной розничной ценой продукта, это может указывать на подделку. Очень низкая цена кажется "слишком хорошей, чтобы быть правдой", предупреждает эксперт.

4. Узнайте о продавце. Изучите отзывы и репутацию продавца. Если есть сомнения, проверьте информацию о компании и посмотрите, что говорят другие покупатели о нём.

5. Запах и состав. Понюхайте парфюм или эфирное масло. Если продукт не соответствует ожиданиям или имеет нехарактерный аромат, это может быть признаком подделки. Также обратите внимание на состав: если он содержит сомнительные ингредиенты (например, много синтетических компонентов и высокое содержание растворителя), это может быть признаком подделки.

"Самое главное — помнить: для того чтобы избежать покупки подделок парфюма или эфирных масел, рекомендуется приобретать их у надёжных продавцов, внимательно проверять упаковку и цену, изучать отзывы о продавце и продукте, а при сомнениях обращаться к специалистам", — заключил Роман Опарин.