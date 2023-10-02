На улице осень, а у Бузовой весеннее обострение: на этот раз наготу дива прикрыла лишь парой листочков

Эпатажная певица и телеведущая Ольга Бузова знает, как привлечь к себе внимание. Можно появиться на красной ковровой дорожке в каком-нибудь очень откровенном наряде, снять на видео, как бежит по коридору отеля в одной лишь простыне, или выдать правду-матку в интервью. А когда идеи заканчиваются… приходит время выложить откровенное фото в свой профиль в социальных сетях.

Несмотря на то что карьера Бузовой давно и стабильно идёт в гору, с личной жизнью у Ольги не ладится. То ли развод с футболистом Дмитрием Тарасовым сказался, то ли неудачные отношения с певцом Давой, в которых девушка страдала. Так или иначе теперь у исполнительницы "Мало половин" очень завышенные требования к кавалерам, претендующим на её свободное сердце.

"Открывая мир других мужчин", Ольга Бузова не теряет надежды найти того самого. А пока подогревает интерес к себе пикантными фото, на которых регулярно появляется обнажённой. На этот раз певица показала всем, как классно ей отдыхается в купели с подругой. Две девушки позировали топлес и прикрывались банными вениками.

Ольга Бузова не перестает радовать подписчиков-мужчин, выложив очередное голое фото. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86