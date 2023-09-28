Какими проблемами со здоровьем обернётся новый модный метод "омоложения" кипятком

В поисках быстрого результата девушки готовы рисковать собой, лишь бы оставаться красивыми, худыми или молодо выглядеть. Однако новый, максимально болезненный, способ обливания себя кипятком принесёт больше проблем. Да и результат сомнительный. LIFE разобрался, почему стоит отмести идею "омолодиться" кипятком, поговорив со Сергеем Степановым, старшим преподавателем кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения.

Чем опасен нашумевший способ омоложения кипятком под названием "Царевна-лягушка" и почему его не стоит делать. Видео © T.me / EmelianBraude

Эксперт в эксклюзивной беседе с LIFE подчеркнул, что любое воздействие на организм высокой температуры является стрессом, а очень высокой, как в данном случае кипятком, — повреждающим фактором.

"Локальное воздействие на организм жидкости, пара или иных объектов, разогретых до температуры, превышающей 45–50 градусов, приводит к образованию ожогов. В зависимости от длительности воздействия и площади выделяют четыре степени ожога", — рассказывает Сергей Степанов.

Почему новый метод омоложения кипятком "Царевна-лягушка" только калечит пациенток. Видео © T.me / EmelianBraude

По словам старшего преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин, на видео локальное воздействие объекта высокой температуры приводит к образованию ожогов первой степени, то есть к образованию покраснения, и второй — к появлению пузырей с серозным содержимым.

Реален ли пропагандируемый способ омоложения тканей или пациентка получит травму и сильные увечья? "Данные процедуры опасны не только с косметической точки зрения, так на место ожога может присоединиться вторичная инфекция, что вызовет воспаление и в дальнейшем может привести к сепсису. Но это чревато образованием рубцовой ткани, которая может заместить эпителиальную", — поясняет эксперт, открывая глаза на реальные последствия данной процедуры.