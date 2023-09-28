Вы ни за что не угадаете, сколько лет этим 10 людям, ведь генетика сыграла с ними злую шутку

"Мой отец выглядел как бизнесмен незадолго до кризиса среднего возраста… когда ему было всего 17 лет", — Dolouj56.

Фото © Reddit / Dolouj56

"Кажется, я должен рассказать о себе. Мне 31", — ottawsimofol.

Фото © Reddit / ottawsimofol

"26-летний кенийский футболист Джоаш Оньянго", — evanthompson123.

Фото © Reddit / evanthompson123

"Автор "Невероятных приключений ДжоДжо", кажется, забыл постареть", — Lamabunnyvile.

Фото © Reddit / Lamabunnyvile

"В 13 лет я выглядела как 30-летняя мать-одиночка, которая любит вино в коробках и постоянно ввязывается в сетевой маркетинг", — vwizzy.

Фото © Reddit / vwizzy

"Моей сестре уже 22 года, но по ней и не скажешь", — BleachedTwizzler.

Фото © Reddit / BleachedTwizzler

"Я на семейном фото (вверху слева). Мне тут 12 лет, но выгляжу как 35-летняя секретарша, которая готовит лучшие печеньки в офисе по праздникам", — thrifting24_7.

Фото © Reddit / thrifting24_7

"Как думаете, ей 12 или 80?" — WoxicFangel.

Фото © Reddit / WoxicFangel

"В 14 лет я выглядел на все 40", — ShredderZ122.

Фото © Reddit / ShredderZ122

"Этой девушке на самом деле уже 32. Примерно столько же раз на дню она должна показывать своё удостоверение, чтобы люди поверили, что ей не 13", — SirSeppuku.