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28 сентября, 05:17

Вы ни за что не угадаете, сколько лет этим 10 людям, ведь генетика сыграла с ними злую шутку

Сколько бы раз герои этой подборки ни просили новых знакомых угадать, сколько им лет, никому даже близко это не удалось бы. Почему? Сейчас вы сами всё поймёте.

"Мой отец выглядел как бизнесмен незадолго до кризиса среднего возраста… когда ему было всего 17 лет", — Dolouj56.

Фото © Reddit / Dolouj56

Фото © Reddit / Dolouj56

"Кажется, я должен рассказать о себе. Мне 31", — ottawsimofol.

Фото © Reddit / ottawsimofol

Фото © Reddit / ottawsimofol

"26-летний кенийский футболист Джоаш Оньянго", — evanthompson123.

Фото © Reddit / evanthompson123

Фото © Reddit / evanthompson123

"Автор "Невероятных приключений ДжоДжо", кажется, забыл постареть", — Lamabunnyvile.

Фото © Reddit / Lamabunnyvile

Фото © Reddit / Lamabunnyvile

"В 13 лет я выглядела как 30-летняя мать-одиночка, которая любит вино в коробках и постоянно ввязывается в сетевой маркетинг", — vwizzy.

Фото © Reddit / vwizzy

Фото © Reddit / vwizzy

"Моей сестре уже 22 года, но по ней и не скажешь", — BleachedTwizzler.

Фото © Reddit / BleachedTwizzler

Фото © Reddit / BleachedTwizzler

"Я на семейном фото (вверху слева). Мне тут 12 лет, но выгляжу как 35-летняя секретарша, которая готовит лучшие печеньки в офисе по праздникам", — thrifting24_7.

Фото © Reddit / thrifting24_7

Фото © Reddit / thrifting24_7

"Как думаете, ей 12 или 80?" WoxicFangel.

Фото © Reddit / WoxicFangel

Фото © Reddit / WoxicFangel

"В 14 лет я выглядел на все 40", — ShredderZ122.

Фото © Reddit / ShredderZ122

Фото © Reddit / ShredderZ122

"Этой девушке на самом деле уже 32. Примерно столько же раз на дню она должна показывать своё удостоверение, чтобы люди поверили, что ей не 13", SirSeppuku.

Фото © Reddit / SirSeppuku

Фото © Reddit / SirSeppuku

10 вдохновляющих преображений, которые доказывают, что похудеть после 35 — не фантастика

10 вдохновляющих преображений, которые доказывают, что похудеть после 35 — не фантастика

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Reddit / Dolouj56, ShredderZ122

Сергей Трофимов
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