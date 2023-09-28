Вы ни за что не угадаете, сколько лет этим 10 людям, ведь генетика сыграла с ними злую шутку
Сколько бы раз герои этой подборки ни просили новых знакомых угадать, сколько им лет, никому даже близко это не удалось бы. Почему? Сейчас вы сами всё поймёте.
"Мой отец выглядел как бизнесмен незадолго до кризиса среднего возраста… когда ему было всего 17 лет", — Dolouj56.
Фото © Reddit / Dolouj56
"Кажется, я должен рассказать о себе. Мне 31", — ottawsimofol.
Фото © Reddit / ottawsimofol
"26-летний кенийский футболист Джоаш Оньянго", — evanthompson123.
Фото © Reddit / evanthompson123
"Автор "Невероятных приключений ДжоДжо", кажется, забыл постареть", — Lamabunnyvile.
Фото © Reddit / Lamabunnyvile
"В 13 лет я выглядела как 30-летняя мать-одиночка, которая любит вино в коробках и постоянно ввязывается в сетевой маркетинг", — vwizzy.
Фото © Reddit / vwizzy
"Моей сестре уже 22 года, но по ней и не скажешь", — BleachedTwizzler.
Фото © Reddit / BleachedTwizzler
"Я на семейном фото (вверху слева). Мне тут 12 лет, но выгляжу как 35-летняя секретарша, которая готовит лучшие печеньки в офисе по праздникам", — thrifting24_7.
Фото © Reddit / thrifting24_7
"Как думаете, ей 12 или 80?" — WoxicFangel.
Фото © Reddit / WoxicFangel
"В 14 лет я выглядел на все 40", — ShredderZ122.
Фото © Reddit / ShredderZ122
"Этой девушке на самом деле уже 32. Примерно столько же раз на дню она должна показывать своё удостоверение, чтобы люди поверили, что ей не 13", — SirSeppuku.
Фото © Reddit / SirSeppuku
Reddit / Dolouj56, ShredderZ122