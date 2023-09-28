Как актёр Епифанцев договорился до заявления в полицию Оглавление Из-за чего Епифанцев оскорбляет Россию Как Епифанцев прославился Чем Епифанцев владеет в Москве Против актёра Владимира Епифанцева подали заявление в полицию из-за его русофобских высказываний. Актёра понесло после запрета в России мухоморов. 34112 34112 Актёр Владимир Епифанцев. Коллаж © LIFE. Фото © VK / Владимир Епифанцев, © Shutterstock

Из-за чего Епифанцев оскорбляет Россию

По данным телеграм-канала SHOT, на 51-летнего актёра Владимира Епифанцева написали заявление в полицию из-за его антироссийских высказываний, которые он сделал месяц назад на фоне запрета мухоморов.

— У нас на всё статьи! На грибы статьи! Нельзя грибы, всё самое хорошее у нас нельзя! У нас только можно убивать людей по команде. Мы живём в фашистском военном государстве, — заявил тогда Епифанцев в эфире радиостанции "Аврора".

Заявление принято. Правоохранители уже начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О грибах и фашистском государстве. Видео © T.me / Поколение ZOV

Владимир Епифанцев любит эпатаж, неоднократно был замечен в русофобии, например, недавно заявил, что он не патриот и не относит себя к россиянам.

Окончательно его язык развязался недавно, после того как Госдума запретила сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных грибов, в том числе псилоцибиновых и псилоциновых, а также мухоморов. Наказание предусматривается в виде лишения свободы до девяти лет со штрафом до трёх миллионов рублей. Для актёра это оказалось ударом. Последние десять лет он активно продвигал через свои страницы "философию мухомороедения", а себя позиционировал как духовного наставника "новообращённых".

— Можно разгадать тайну бытия. Получить ответы на все вопросы. Потому я и мухомор попробовал, — городит Епифанцев, умалчивая о смертельной опасности этого гриба.

Владимир Епифанцев и его мухоморные опыты. Фото © VK / Владимир Епифанцев

Как Епифанцев прославился

В девяностые Владимир Епифанцев окончил Щукинское высшее театральное училище и стал с ходу играть в Театре имени Вахтангова. Первая известность к актёру пришла после съёмок в скандальном и ныне запрещённом фильме "Зелёный слоник". Потом вышел целый ряд удачных картин, где он играл крутых парней: триллер "Фартовый", трагикомедия "Я остаюсь" и драма "Живой". Успех укрепили съёмки в киноленте "Generation П". Во второй половине десятых, казалось, его карьера пошла на спад. Но в последние пару лет он часто снимается в ставших хитами телесериалах.

Владимир Епифанцев со своей молодой невестой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / popastick

Личная жизнь у актёра бурная. Первая жена бросила Владимира Епифанцева (по его же признанию) из-за его деспотичности. Вторая — из-за его несдержанности и постоянных истерик, ей он платит алименты на двоих своих сыновей. Сейчас Епифанцев встречается с девушкой моложе на 24 года. Судя по соцсетям, пара живёт то в тайском Пхукете, то в Москве.

Чем Епифанцев владеет в Москве

У Владимира Епифанцева есть жильё в "Патриках" — самом фешенебельном и гламурном квартале Москвы, располагающемся между Бульварным кольцом и Патриаршими прудами. Его трёхкомнатная квартира располагается в историческом доходном доме, построенном в неоклассическом стиле. Речь об объекте культурного наследия, шедевре архитектуры. На фасаде красуются старинные вывески, необычно смотрятся овальное окно с лепниной и отделанные барельефами эркеры. Осенью прошлого года в этом здании выставили за 77 миллионов рублей на продажу жилплощадь, в точности совпадающую по характеристикам (этаж, площадь) с трёшкой Епифанцева. Пока покупатель не нашёлся, такую недвижимость можно сдавать примерно за 150–200 тысяч рублей.

Если верить соцсетям Епифанцева, то он живёт там же, где работает, в своём съёмном офисе в Центре творческих индустрий "Фабрика". Это облюбованный столичной богемой арт-кластер в старинной постройке на территории Басманного района.







Другая квартира Епифанцева — двушка (по её адресу он получал корреспонденцию) — находится в авангардном конструктивистском доме, спрятанном во дворах Тверской за величественной сталинской застройкой. Всего в паре минут ходьбы — Кремль. Цена такого жилья — около 25 миллионов рублей. Сдавать лучше всего посуточно за 8–12 тысяч рублей.

Авангардный дом на Тверской. Фото © Livejournal / evgechesnokov

Одну из квартир Владимира Епифанцева теперь занимает его старший 18-летний сын. Это просторные апартаменты в нарядной песочного цвета сталинке на Новом Арбате. Отсюда рукой подать до Москвы-реки и Садового кольца. Цена такой недвижимости — до 45 миллионов рублей.

Нужно ли наказывать Епифанцева? 0 Его можно простить, он это сказал на эмоциях, не подумав Нужно его наказать, мало ли ему ещё какие-то законы не понравятся Я не знаю, кто такой актёр Епифанцев, мне нет до него дела

Авторы Пётр Егоров