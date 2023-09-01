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Таллинский русофоб: Как биограф русского рока Артемий Троицкий поливает Россию грязью из Прибалтики

Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий* и его супруга теперь живут в Эстонии, но не забывают про Россию — критикуют при каждом удобном случае. Что у него осталось на родине и чем он владеет в Таллине?

31 августа, 22:40
<p>Артемий Троицкий*. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук, © Shutterstock</p>

Артемий Троицкий*. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук, © Shutterstock

Почему Артемий Троицкий* ненавидит Россию

— Нет ни стимула, ни вдохновения. Полемизировать с шизосадомазохистской российской пропагандой и вступать в эмигрантские срачи мне категорически не интересно. А так… ВСЁ. УЖЕ. СКАЗАНО. Примерно двумя словами: cлава Украине, — выдал музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий*. Сам он себя называет "крёстным отцом русского рока".

Троицкий* покинул Россию и переехал в Эстонию сразу после возвращения Крыма в 2014 году. С тех пор его риторика по отношению к родине становилась только резче. После начала СВО он окончательно расписался в своей русофобии. Например, Артемий* настаивает, что герб России произошёл от символики Золотой Орды. Но в комментариях его тут же поправили, напомнив о Византии.

  • Артемий Троицкий* явно не учил историю. Фото © Twitter / aktroitsky
    Артемий Троицкий* явно не учил историю. Фото © Twitter / aktroitsky
  • В комментариях его сразу поправили. Фото © Twitter / aktroitsky
    В комментариях его сразу поправили. Фото © Twitter / aktroitsky
  • И объяснили, что к чему. Фото © Twitter / aktroitsky
    И объяснили, что к чему. Фото © Twitter / aktroitsky

Артемий Троицкий* явно не учил историю. Фото © Twitter / aktroitsky

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"Ватаны, наслаждайтесь!" — так обращается к бывшим соотечественникам Артемий Троицкий*, когда постит очередной гнусный пассаж про них. Он признаётся, что больше не верит в будущее России. Заявляет, что вместо суда в Гааге наших чиновников лучше запереть в клетке херсонского зоопарка. Призывает клеить на шлемы росгвардейцев стикеры "предатель и м****". Мечтает, чтобы Россию изгнали из всех международных организаций и навесили на неё клеймо.

— Российская власть никого не стимулирует, кроме стукачей и садистов, — навешивает он ярлыки.

Артемий Троицкий* оскорбляет Россию. Видео © t.me / НЕБОЖЕНА

— Прощай, Русский мир! Со всеми первичными и вторичными признаками, — не успокаивается Троицкий*. — Нормальные и думающие люди уехали. Осталось "поголовье". Россия — страна-изгой.

Чтобы угодить Незалежной, музыкальный критик начал продвигать песни неких украинских исполнителей-патриотов. Но самым большим его "успехом" за весь период СВО был проукраинский концерт в Нью-Йорке годичной давности, с треском провалившийся и не собравший аудиторию даже в маленьком камерном клубе. Троицкий* выступал на нём в качестве диджея, а другой иноагент — Максим Покровский из группы "Ногу свело" — подпевал.

  • Совместный концерт Максима Покровского и Артемия Троицкого* провалился. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova
    Совместный концерт Максима Покровского и Артемия Троицкого* провалился. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova
  • Артемий Троицкий* поддерживает отношения с иноагентом Максимом Галкиным и Аллой Пугачёвой. У последней он был в апреле на дне рождения. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Артемий Троицкий*
    Артемий Троицкий* поддерживает отношения с иноагентом Максимом Галкиным и Аллой Пугачёвой. У последней он был в апреле на дне рождения. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Артемий Троицкий*
  • Артемий Троицкий* носит майку с оскорблением Российской армии. Фото © Youtube / Живой уголок Артемий Троицкого*
    Артемий Троицкий* носит майку с оскорблением Российской армии. Фото © Youtube / Живой уголок Артемий Троицкого*

Совместный концерт Максима Покровского и Артемия Троицкого* провалился. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova

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Что известно о Троицком*

Про таких, как Артемий Троицкий*, говорят "родился с золотой ложкой во рту". Всё детство провёл в Праге, где его родители курировали местный пропагандистский журнал. Отец Троицкого*, Кива Майданик, был известным латиноамериканистом, политологом и историком, после перестройки работал в банках и Горбачёв-фонде. Мама, Руфина Троицкая*, заведовала отделом зарубежного книгообмена в РАН.

Артемий Троицкий* в молодости. Фото © ТАСС / Эмиль Матвеева

Артемий Троицкий* в молодости. Фото © ТАСС / Эмиль Матвеева

Уже в 16 лет Артемий Троицкий* вёл дискотеки в столовой главного корпуса МГУ. После окончания математического факультета МЭСИ он проработал пять лет младшим сотрудником в Российском институте истории искусств. Параллельно писал заметки для молодёжного журнала "Ровесник", играл на гитаре в группе Петра Мамонова "Звуки Му", выступал на радио, организовывал нелегальные концерты для рок-ансамблей "Кино", "Центр" и "Машина времени". В девяностые музыкальный критик стал редактором отечественной версии "Плейбоя". Ещё он активно помогал привозить иностранных звёзд и устраивать международные фестивали. Но настоящая известность к нему пришла, когда он получил место ведущего на передачах федеральных телеканалов. Пик карьеры был достигнут в нулевых годах. В десятых Троицкого* уже больше воспринимали как "либерального" оппозиционера и политолога.

Личная жизнь рок-журналиста

Личная жизнь Артемия Троицкого* очень запутана. В ранней молодости он был женат, но имя первой супруги неизвестно.

— Её и след простыл, поэтому говорить о ней нет никакого смысла, — так прокомментировал этот брак сам журналист.

Второй женой Троицкого* стала искусствовед Светлана Куницына. Третья по счёту супруга, корреспондентка Cosmopolitan Марианна Орлинкова, родила ему первого ребёнка — ныне 24-летнюю Александру. Непонятно, от кого родились 21-летние Иван и Соня. По словам журналиста, от его четвёртой жены — минчанки Веры Марченковой. Но формально в то время он всё ещё был в браке с предыдущей пассией. Самая младшая среди наследников — 12-летняя дочь Лидия.

Известно, что Александра с родительницей Марианной и её сводная сестра Соня, родившаяся от неизвестной матери, остались жить в Москве. У них в соцсетях нет ничего "заукраинского" или русофобского. А вот Иван и Лидия переехали с журналистом и Верой Марченковой в Таллин и уже учат там эстонский.

Артемий Троицкий* с четвёртой супругой Верой Марченковой. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova

Артемий Троицкий* с четвёртой супругой Верой Марченковой. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova

Вера Марченкова — "роялист даже больше, чем король": если её муж ограничивается регулярными антирусскими тирадами, то она, "украсив" все свои соцсети флагами Украины, каждый день то объявляет сбор донатов в пользу неонацистского батальона "Айдар"* и ГУР, то "облизывает" Зеленского и экстремистский полк "Азов"*, то распускает фейки о Российской армии, то оскорбляет наше государство.

— Более лживой системы, чем российская, не было в истории человечества. Бесплатные памперсы русским оккупантам, — городит она.

  • Соцсети Веры Марченковой увешаны украинскими флагами. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova
    Соцсети Веры Марченковой увешаны украинскими флагами. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova
  • Супруга Троицкого* собирает на автомобили для нацбата "Айдар" и ГУР. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova
    Супруга Троицкого* собирает на автомобили для нацбата "Айдар" и ГУР. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova
  • По мнению Веры Марченковой, Донбасс восемь лет не бомбили. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova
    По мнению Веры Марченковой, Донбасс восемь лет не бомбили. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova
  • Вера Марченкова любит тиражировать оскорбительные для России посты. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova
    Вера Марченкова любит тиражировать оскорбительные для России посты. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova
  • Ещё один сбор для ВСУ. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova
    Ещё один сбор для ВСУ. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova

Соцсети Веры Марченковой увешаны украинскими флагами. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vera.marchenkova

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Что у Артемия Троицкого* осталось в России

У Артемия Троицкого* остаётся на родине экстравагантная и пестрящая всеми цветами радуги дача в окружении густого леса в посёлке Луцино на престижном Рублёвском шоссе вблизи Москвы-реки. При строительстве использовалась особая канадская технология, каркас дома установили на сваях. Внутри на трёх этажах располагаются синяя гостиная с красными портьерами на окнах, зелёные спальни, сине-жёлтая ванная и классическая финская сауна. Интерьер украшен скульптурами ангелов и скелетов, а также картинами коцептуалистов Саши Джикии и Ильи Кабакова. Особое место занимают диван, обивка которого походит на флаг Великобритании, и кресло с изображением "Битлз". В комнатах много цветных стеллажей с различными сувенирами и пластинками. Есть старинный проигрыватель из Англии.

Такая уникальная недвижимость стоит свыше сотни миллионов рублей, а сдавать её можно за 200–300 тысяч рублей в месяц. Интересно, что рядом с основным домом располагается небольшая постройка, где жили экс-супруга Троицкого* Марианна Орлинкова с дочерью Александрой.

  • Дача Артемия Троицкого* в Луцине. Фото © sladkiyson.net
    Дача Артемия Троицкого* в Луцине. Фото © sladkiyson.net
  • Интерьеры дачи в Луцине. Фото © sladkiyson.net
    Интерьеры дачи в Луцине. Фото © sladkiyson.net
  • Интерьеры дачи в Луцине. Фото © sladkiyson.net
    Интерьеры дачи в Луцине. Фото © sladkiyson.net
  • Интерьеры дачи в Луцине. Фото © sladkiyson.net
    Интерьеры дачи в Луцине. Фото © sladkiyson.net
  • Интерьеры дачи в Луцине. Фото © sladkiyson.net
    Интерьеры дачи в Луцине. Фото © sladkiyson.net

Дача Артемия Троицкого* в Луцине. Фото © sladkiyson.net

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Судя по базам, Артемий Троицкий* прописан в трёхкомнатной квартире сталинки на Университетском проспекте, рукой подать до здания МГУ, Воробьёвых гор и набережной Москвы-реки. Цена такого жилья около 35 миллионов рублей. Сдать можно за 100–150 тысяч рублей в месяц.

Двор сталинки, где прописан Артемий Троицкий*. Фото © cian.ru

Двор сталинки, где прописан Артемий Троицкий*. Фото © cian.ru

Нынешняя супруга Троицкого* регистрировалась по трём адресам: крупногабаритные двушки в сталинках на улице Косыгина (около 28 миллионов рублей) и Фрунзенской набережной (около 27 миллионов рублей). Сдать их можно за 200–300 тысяч рублей в месяц.

Что касается московского бизнеса, то радиовещательную компанию "Артиком" и концертную "Кавиар лаунж" Артемий Троицкий* закрыл ещё восемь лет назад.

Где в Эстонии обосновался Троицкий*

По информации эстонского портала ee24.ru, Артемий Троицкий* прикупил недвижимость в Таллине ещё в начале 2014 года. Свой выбор он остановил на престижном квартале Мяхе в приморском районе Пирита, где квадратный метр стоит около 2 тысяч евро. Здесь самые ухоженные в стране газоны и парки, а также самый лучший пляж. Кругом много коттеджей и таунхаусов. Но Троицкий* предпочёл просторную светлую квартиру в малоэтажном доме. Балконы там настолько огромные, что хозяин даже установил на своём гриль.

  • Троицкий* в своём новом доме в Таллине. Фото © rus.delfi.lv / TANEL MEOS / DELFI / EESTI AJALEHED
    Троицкий* в своём новом доме в Таллине. Фото © rus.delfi.lv / TANEL MEOS / DELFI / EESTI AJALEHED
  • Троицкий* в своём новом доме в Таллине. Фото © rus.delfi.lv / TANEL MEOS / DELFI / EESTI AJALEHED
    Троицкий* в своём новом доме в Таллине. Фото © rus.delfi.lv / TANEL MEOS / DELFI / EESTI AJALEHED
  • Троицкий* с женой в своём новом доме в Таллине. Фото © rus.delfi.lv / TANEL MEOS / DELFI / EESTI AJALEHED
    Троицкий* с женой в своём новом доме в Таллине. Фото © rus.delfi.lv / TANEL MEOS / DELFI / EESTI AJALEHED

Троицкий* в своём новом доме в Таллине. Фото © rus.delfi.lv / TANEL MEOS / DELFI / EESTI AJALEHED

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* Лицо признано иноагентом в России

Почему Троицкий* так ведёт себя в отношении страны, которая сделала его известным и богатым?

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Клоун в цветочек: Оскорбивший Россию историк моды Александр Васильев вернулся на родину, чтобы подзаработать

Клоун в цветочек: Оскорбивший Россию историк моды Александр Васильев вернулся на родину, чтобы подзаработать

Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров

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