Врач рассказала, сможет ли сделавшая новую грудь жена Тарасова выкормить ребёнка

Импланты не помешают беременной модели Анастасии Костенко кормить грудью нового ребёнка, которого они ждут с мужем — экс-футболистом Дмитрием Тарасовым. Об этом рассказала педиатр и неонатолог Анна Левадная. По словам медика, если пластическую операцию проводили с применением определённых методик, то лактация не будет затруднена.

Модель Анастасия Костенко. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kostenko.94

"[Импланты] не задевают саму ткань молочной железы, которая участвует в выработке молока. Она располагается ниже. Лактация может быть незначительно затруднена, но в большинстве случаев женщины кормят грудью так же, как и без имплантов", — отметила Левадная в беседе с NEWS.ru.

Эксперт добавила, что процедуры увеличения, подтяжки и уменьшения бюста воздействуют на нервы и млечные протоки в груди, здесь очень важна аккуратность хирурга. По словам специалиста, грудные импланты под мышцами влияют на производство молока меньше, чем те, что над ними.

"Разрезы вокруг ареолы и хирургические методы, которые включают полное отделение ареол и сосков, с большей вероятностью вызовут сокращение производства молока. Если ареола не задействована, то более вероятно, что всё будет хорошо", — пояснила врач.

При этом со временем разорванные при операции протоки могут снова срастись, а нервы — восстановить функциональность, позволяя производить молоко. Педиатр также отметила, что его объём связан с числом "работающих" протоков и функциональностью нервов, которые обеспечивают лактацию.