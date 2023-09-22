Футболист "Динамо" Фёдор Смолов впервые станет отцом

33-летний нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Фёдор Смолов и его супруга — диджей, блогер Карина Истомина — станут родителями. Девушка опубликовала в своём телеграм-канале фотосессию фотографа Ирины Воротынцевой, где виден округлившийся живот.

Беременная жена футболиста Фёдора Смолова Карина Истомина. Фото © T.me / istominakarina / Ирина Воротынцева

"Наконец делюсь радостным событием нашей семьи. Долго не хотелось ни о чём рассказывать, потому что совершенно не было желания переваривать токсичность, неуместные комментарии, непрошеные советы, замечания, интерпретации и всё, что может испортить настроение", — написала Истомина в своём телеграм-канале.

Смолов впервые станет отцом. Ранее спортсмен состоял в отношениях с телеведущей и фотомоделью, обладательницей титула "Мисс Россия – 2003" Викторией Лопырёвой, а также с моделями Мирандой Шелия, Юлией Левченко и Мисс Россия – 2015" Софьей Никитчук. В начале 2020 года стало известно, что футболист начал встречаться с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой, но впоследствии они расстались.