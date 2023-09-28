Огненная Луна – 2023: Как роковое суперлуние в Овне 29 сентября изменит жизни знаков зодиака

Ближайшее полнолуние закроет цепочку из сверхбольших лун в 2023 году. Суперлуние — это феномен, когда ночное светило оказывается на самой близкой точке к орбите Земли, поэтому на тёмном небе выглядит не только ярко, но и больше.

Полнолуние 29 сентября называют Урожайным, но также есть ещё варианты, когда астрономическое событие носит название Роковое и Огненное. Последнее отсылает нас к знаку зодиака Овен, принадлежащему стихии Огня. Именно в период нахождения в этом созвездии Луна станет полностью круглой.

Когда наступит последнее роковое суперлуние 2023 года

Огненное полнолуние 29 сентября в знаке зодиака Овен: как пережить и что принесёт. Фото © Shutterstock

В последний день первого осеннего месяца, словно торжественно открывая октябрь, Урожайная Луна перейдёт в фазу полнолуния. Случится это 29 сентября в 12:58 по московскому времени.

Роковое суперлуние на 14% лучше обычных будет видно в ночном небе, поэтому всем любителям круглой Луны уже сегодня, 28 сентября, стоит отметить для себя время 04:06 по Москве. Это перигей светила и самое лучшее время для наблюдения за ним — ведь Урожайная Луна будет находиться всего в 360 тыс. км от Земли в этот момент.

Кстати, одновременно с земным спутником на ночном небе ночами 28 и 29 сентября особенно ярко будут светить три планеты — Юпитер, Сатурн и Меркурий. Первые две всё ещё находятся в ретроградности, а вот последняя уже повернулась в свою "обычную" сторону и портить жизнь представителям знаков зодиака перестала.

Огненное полнолуние в знаке зодиака Овен: каким будет, чего ждать и как отразится на жизни людей

Последнее суперлуние-2023: когда наступит Урожайная Луна в сентябре. Фото © Freepik

Урожайная Луна 29 сентября 2023 года станет полной в Овне. Огненный знак зодиака, в котором произойдёт торжественное событие, принесёт людям новые возможности, перемены и, конечно же, испытания. Овен — упрямый и напористый знак зодиака. Поэтому в роковое суперлуние в своём созвездии станет поощрять личностей целеустремлённых, точно знающих свои желания, а также тех, кто не боится трудностей.

Астрологи отмечают, что Огненное полнолуние 29 сентября окажет особо сильное влияние на представителей знаков зодиака Овен, Козерог, Рак и Весы. Несмотря на возможные появляющиеся на горизонте в ближайшие три дня проблемы и невзгоды, если люди упрямо продолжат пытаться их преодолеть и не опустят руки, полная Урожайная Луна наградит их не только новыми возможностями, которые повлияют на карьеру, но и поможет закрыть финансовые дыры, если такие были.

Также роковое полнолуние и последнее суперлуние-2023, которое произойдёт в знаке зодиака Овен, привнесёт в жизни людей романтику и страсть. Это отличное время попробовать наладить дела любовные. Первый представитель зодиакального круга любит риск и авантюры, поэтому, если позволите себе чуть больше с партнёром, чем обычно, в личной жизни начнётся белая полоса. И не забывайте про инициативность — Овен оценит и наградит за старания.

Чего нельзя делать в Урожайную Луну 29 сентября

Роковое полнолуние и последнее суперлуние-2023: как вести себя 29 сентября. Фото © Freepik

Полнолуние — это всегда подведение итогов. Именно после суперлуния 29 сентября начнётся новый лунный месяц, который в этот раз совпал с календарным. Поэтому первым делом во время полнолуния не стоит пытаться второпях закончить всё то, что вы не успели сделать в сентябре. Лучше построить планы таким образом, чтобы октябрь получился продуктивным и помог "подтянуть хвосты".

Также во время Огненной Луны лучше не проявлять агрессию. Знак зодиака Овен очень вспыльчивый, поэтому любые ссоры и конфликты выльются в настоящую войну, последствия которой вы потом будете ощущать на себе чуть ли не до зимы.