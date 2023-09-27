Астролог раскрыла значение фаз Луны в день рождения

Положение Луны в день рождения подскажет, как нужно вести себя в своём следующем году. О том, как влияет фаза естественного спутника Земли на характер человека и его судьбу, пояснила астролог Олеся Ракунова.

По словам эксперта, если праздник выпал на новолуние, либо на день до или после него, нужно чётко ставить цели и планировать стратегию по их достижению. Фаза Луны напрямую влияет на формирование фундамента нового жизненного цикла, пояснила Ракунова. Вместе с тем астролог рекомендует добиваться целей постепенно, не делая слишком активных шагов.

"Тем, у кого день рождения выпал на растущую Луну, в новом году нужно активно действовать, узнавать новое, знакомиться, выходить на более широкую аудиторию", — подчеркнула эксперт в беседе с телеканалом "Москва 24".

Ракунова добавила, что именинник должен активно реализовывать накопленный потенциал, проявлять себя уверенно, выходить на новый уровень во всех сферах и перестать стесняться. Такие советы особенно действенны, если день рождения выпадает на полнолуние или плюс-минус три дня.

Если же праздник проходит в день, когда Луна убывает, то нужно дождаться времени, чтобы проанализировать прошлые решения и ситуацию в жизни в целом. Главное в течение предстоящего года перестать суетиться и почаще бывать наедине со своими мыслями, заключила эксперт.