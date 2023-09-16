Астролог поделился секретом: Что сделать, чтобы мужчина приносил домой больше денег
Оказывается, астрология способна помочь не только узнать совместимость по гороскопу, но и ответить на вопрос, как грести деньги лопатой. Чтобы не пилить мужа из-за маленькой зарплаты, загляните в его натальную карту. А что нужно сделать потом — в нашем материале.
Чтобы мужчина приносил домой больше денег, нужно знать, в какой именно сфере он может проявить себя лучшим образом, а также научиться предугадывать его желания и устремления. Как это сделать, LIFE рассказал астролог Глеб Паламарчук.
Венера и Луна — это две планеты, которые оказывают влияние на совместную жизнь мужчины и женщины
Натальная карта: как с помощью астрологии определить, где можно много зарабатывать. Фото © Shutterstock
Первая, как поясняет эксперт, указывает на способность мужчины влюбляться. Действие Венеры ярко проявляют себя в период влюблённости и ухаживания. Но когда кавалер потом начинает вести совместную жизнь с женщиной, на первый план выходит влияние Луны, которая отвечает за материнские качества. Если дама в отношении своего суженого проявляет только одну из планет, в отношениях начинаются конфликты.
Например, недопонимание может появиться, если женщина в совместной жизни ведёт себя только как возлюбленная (проявляет его Венеру) и совсем не заботится о мужчине (не проявляет его Луну)
Астролог продолжает, говоря, что для женщины важно найти баланс между Венерой и Луной, оставаясь одновременно привлекательной и заботливой для своего мужчины. Это даст ему то ощущение надёжного тыла, ради которого многие готовы свернуть горы.
Лучший способ мотивировать мужчину на большие достижения — самой погрузиться в сферу деятельности избранника и разделить его интересы. Так вам всегда будет о чём поговорить и чем заняться вместе
Стоит также учитывать предпочтения мужчины и при выборе для него подарков. Если он любит активный отдых и адреналин — побалуйте вторую половинку абонементом на прыжки с парашютом. А для мужчины, тяготеющему к высшему обществу, хорошим подарком будут билеты на спектакль в театр или на концерт.
Как с помощью астрологии понять себя и найти прибыльное дело. Фото © Shutterstock
Правильный отдых даст необходимый для больших свершений заряд мотивации и энергии
Конкретные ответы на вопрос о том, какая деятельность подходит мужчине и как его мотивировать, можно получить, если рассмотреть его натальную карту, а в частности положение Марса. Именно эта планета, как рассказал астролог Глеб Паламарчук, отвечает за ту сферу, в которой мужчина будет наиболее активен. Когда партнёр видит, что женщина его понимает и поддерживает таким, как его задумала природа, он раскрывается и начинает больше зарабатывать.
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