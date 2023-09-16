Астролог поделился секретом: Что сделать, чтобы мужчина приносил домой больше денег

Чтобы мужчина приносил домой больше денег, нужно знать, в какой именно сфере он может проявить себя лучшим образом, а также научиться предугадывать его желания и устремления. Как это сделать, LIFE рассказал астролог Глеб Паламарчук.

Венера и Луна — это две планеты, которые оказывают влияние на совместную жизнь мужчины и женщины Глеб Паламарчук Астролог

Натальная карта: как с помощью астрологии определить, где можно много зарабатывать. Фото © Shutterstock

Первая, как поясняет эксперт, указывает на способность мужчины влюбляться. Действие Венеры ярко проявляют себя в период влюблённости и ухаживания. Но когда кавалер потом начинает вести совместную жизнь с женщиной, на первый план выходит влияние Луны, которая отвечает за материнские качества. Если дама в отношении своего суженого проявляет только одну из планет, в отношениях начинаются конфликты.

Например, недопонимание может появиться, если женщина в совместной жизни ведёт себя только как возлюбленная (проявляет его Венеру) и совсем не заботится о мужчине (не проявляет его Луну) Глеб Паламарчук Астролог

Астролог продолжает, говоря, что для женщины важно найти баланс между Венерой и Луной, оставаясь одновременно привлекательной и заботливой для своего мужчины. Это даст ему то ощущение надёжного тыла, ради которого многие готовы свернуть горы.

Лучший способ мотивировать мужчину на большие достижения — самой погрузиться в сферу деятельности избранника и разделить его интересы. Так вам всегда будет о чём поговорить и чем заняться вместе Глеб Паламарчук Астролог

Стоит также учитывать предпочтения мужчины и при выборе для него подарков. Если он любит активный отдых и адреналин — побалуйте вторую половинку абонементом на прыжки с парашютом. А для мужчины, тяготеющему к высшему обществу, хорошим подарком будут билеты на спектакль в театр или на концерт.

Как с помощью астрологии понять себя и найти прибыльное дело. Фото © Shutterstock

Правильный отдых даст необходимый для больших свершений заряд мотивации и энергии Глеб Паламарчук Астролог