Почему женщины по всему миру начали клеить накладные… пупки!
Мазать клеем ресницы или ногти уже не так прикольно. Мода выходит на новый уровень, предлагая приклеить себе пупок. Разбирались, как это работает и для чего нужно.
Как мы знаем, часто родоначальниками определённого тренда бывают азиаты. Недавно среди китайских и южнокорейских модниц завирусилась мода на… накладной пупок. Да, вам не привиделось. Теперь не круто и не прикольно ходить со своим, девушки покупают специальные наклейки, которыми маскируют "некрасивый" родной и меняют его на "идеальный" нарисованный.
Новый тренд из Азии: зачем девушки приклеивают себе второй пупок? Фото © scmp.com
Но есть и другой вариант применения этого стильного аксессуара — можно визуально удлинить себе ноги. Если замаскировать свой, а искусственный разместить чуть выше, надеть брюки с акцентом на талию и подчеркнуть новую впалость, то таким образом вы удлините ноги на 5–7 сантиметров! Никаких больше неудобных шпилек и траты времени на турниках — вырасти можно за пару секунд и с одним распечатанным пупком.
Кстати, похудеть с помощью чудо-наклейки тоже можно. Опять же, разместив его немного повыше от своего анатомического. Как известно, жирок скапливается именно под пупком. А если его перенести, то чисто визуально можно скинуть пару килограммов.
Накладные реснички и ногти были, теперь пришла мода на накладные пупки. Фото © AsiaOne
Интересно, как скоро этот тренд доберётся до наших знаменитостей? Уже не терпится посмотреть на звёздочек, приклеивших накладной пупок слишком высоко или забыв спрятать родной. Тогда на красной ковровой дорожке появится инопланетянин…
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