Почему женщины по всему миру начали клеить накладные… пупки!

Как мы знаем, часто родоначальниками определённого тренда бывают азиаты. Недавно среди китайских и южнокорейских модниц завирусилась мода на… накладной пупок. Да, вам не привиделось. Теперь не круто и не прикольно ходить со своим, девушки покупают специальные наклейки, которыми маскируют "некрасивый" родной и меняют его на "идеальный" нарисованный.

Новый тренд из Азии: зачем девушки приклеивают себе второй пупок? Фото © scmp.com

Но есть и другой вариант применения этого стильного аксессуара — можно визуально удлинить себе ноги. Если замаскировать свой, а искусственный разместить чуть выше, надеть брюки с акцентом на талию и подчеркнуть новую впалость, то таким образом вы удлините ноги на 5–7 сантиметров! Никаких больше неудобных шпилек и траты времени на турниках — вырасти можно за пару секунд и с одним распечатанным пупком.

Кстати, похудеть с помощью чудо-наклейки тоже можно. Опять же, разместив его немного повыше от своего анатомического. Как известно, жирок скапливается именно под пупком. А если его перенести, то чисто визуально можно скинуть пару килограммов.

Накладные реснички и ногти были, теперь пришла мода на накладные пупки. Фото © AsiaOne