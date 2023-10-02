Бедность — на пороге: Носители этих мужских имён обречены на вечную нищету

Каждое имя человека несёт свою энергетику, а также в него заложены определённые вибрации, с которыми человек не всегда может справиться. На жизненном пути мужчин с именами, которые мы перечислим в этой статье, будут встречаться различного рода трудности. Скрестите пальчики, дорогие парни, чтобы вашего имени здесь не было!

Имя Анатолий

Названы мужские имена, носителям которых грозит нищета: простите, Анатолии, вы в этом списке. Фото © Shutterstock

Носители имени Толя хоть и любят зарабатывать деньги, но совершенно не умеют их тратить. Они слишком добродушны, наивны и безотказны, в результате чего все окружающие садятся им на шею, занимают огромные суммы и не возвращают. Кроме того, белые вороны Анатолии часто становятся жертвами мошенников и вступают в сомнительные финансовые авантюры.

Сергей

Мужчины с именем Сергей — ленивые и пассивные создания, которые довольно редко добиваются больших успехов в финансах. А если им и удаётся заработать кругленькую сумму, они немедленно тратят её на какую-нибудь ерунду. Веселье, выпивка, азартные игры, криминальные связи — всё это точно не способствует процветанию и финансовому благополучию Сергея.

Мужское имя Иван





Энергетика имени сильно влияет на материальное положение его носителя. Иван обречён на бедность, ведь он не любит проявлять инициативу. Фото © Shutterstock

Не зря в русском фольклоре бытует выражение об Иване-дурачке. Носители этого имени — инфантильные личности, впрочем, не лишённые завидного трудолюбия, поэтому нередко зарабатывают приличные деньги. Но прыгнуть выше головы им не удаётся из-за нехватки мотивации, инициативности и предприимчивости. Копить и рационально вкладывать деньги мужчины по имени Иван тоже не умеют. Зато не могут отказать никому в займе и пройти мимо серой схемы заработка, в результате чего остаются у разбитого корыта.

Имя Тимофей

Носители имени Тимофей зачастую обладают мягким и неконфликтным характером. Это, может, и неплохо, но в нашем капиталистическом мире и жёсткой конкуренции просто необходимо проявлять характер и оставлять соперников позади. Так что Тимофеи нередко выбывают из этой сумасшедшей гонки, уступая дорогу более сильным и инициативным ребятам.

Мужское имя Филипп

Филипп обречён вечно ходить с пустыми карманами, но с богатым духовным багажом. Носители этого имени никогда не смогут разбогатеть, да им это особо и не надо. Фото © Shutterstock