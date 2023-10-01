Шпаргалка для лентяев: 10 лучших способов оставаться в форме, не выходя из дома
Если вам хочется быть здоровыми и красивыми, но нет времени и сил на спортзалы и диеты, обратите внимание на простые действия, которые вы совершаете каждый день. Делайте это более осознанно и с акцентом на физическую нагрузку — и сами не заметите, как начнёте меняться.
Уборка квартиры, мойка машины, игры с детьми — тоже своего рода фитнес. Вы двигаетесь, думаете и приносите пользу — причём не только себе, но и окружающим. Вот что можно сделать, если не хочется выходить на пробежку или тратить деньги на фитнес-клуб.
1. Аккуратно заправьте постель
Начните день с простого и полезного действия. Это отличный способ мягко разбудить тело и сфокусировать разум.
2. Приберитесь дома под любимые песни
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Когда вы пылесосите, подметаете или моете пол, с точки зрения механики тела вы тянете и толкаете. За эти движения отвечают руки и плечи, значит, работают их мышцы. Одновременно вы двигаетесь из комнаты в комнату — а это уже лёгкая кардиотренировка.
3. Сходите в магазин за продуктами
Откажитесь от доставки продуктов на дом. Это удобно, но вредно для здоровья. Куда лучше пройтись пару сотен метров пешком с тяжёлыми пакетами в руках. Тут вам и кардио, и силовая тренировка.
4. Приготовьте любимое блюдо
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Достать посуду из шкафа, измельчить ингредиенты, перемешать их — всё это хоть и примитивные, но движения. А если выполнять их чуть активнее, чем обычно, пользы будет больше.
5. Поиграйте с детьми
Или домашними животными, если детей у вас нет. И те и другие любят подвижные забавы. Не отказывайте им в этом удовольствии — заодно поднимите настроение и себе.
6. Вымойте машину
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Вспомните, когда вы в последний раз делали это сами. Скорее всего, давно, но вы всё равно знаете, что такое грязь и как её убирать. Лучше, если у вас есть хотя бы самое простое оборудование типа мини-мойки. Тогда процесс будет ещё больше похож на фитнес-тренировку.
7. Поговорите на ходу
Каждый раз, когда кто-то звонит вам по телефону, встаньте и пройдитесь. В идеале — выйдите из дома, но можно пошагать и по квартире. Это всё равно полезнее, чем сидеть или лежать.
8. Вымойте окна
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Растяжка, баланс, координация движений — всё это понадобится вам, чтобы стёкла стали чистыми. Лайфхак: можно делать это чаще чем два раза в год.
9. Поковыряйтесь в саду
Не зря же ваши старшие родственники проводят там столько времени. Они хотят жить долго и счастливо, но скрывают от вас эту тайну под завесой заготовки запасов на зиму. Физический труд, воздух и солнце порой работают лучше любых тренажёров.
10. Постирайте одежду
Вряд ли вы будете делать это вручную, но даже загрузка и выгрузка вещей из стиральной машины требуют затрат энергии. Не пренебрегайте этой возможностью.
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