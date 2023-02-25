10 фото из самых необычных ресторанов, в которые точно захочется заглянуть хотя бы поглазеть
Многие ходят в рестораны далеко не за вкусной едой — гораздо важнее сам опыт. Заведения из подборки ниже знают это и предлагают гостям самые странные развлечения, о которых хочется рассказать.
"Нашёл эти шахматы из солонок и перечниц в итальянском ресторане в Нью-Хэмпшире", — Brie_M.
Фото © Reddit / Brie_M
"Этот ресторан рядом с домом сделал веранду из бетонных канализационных труб для сидения на открытом воздухе", — mrcortado.
Фото © Reddit / mrcortado
"Местный мексиканский ресторан раньше был китайской кафешкой. Вместо того чтобы закрашивать рисунок на стене, они просто пририсовали пандам сомбреро", — Bombaskos.
Фото © Reddit / Bombaskos
"В этой кафешке, чтобы получить соус, нужно "подоить" свинью", — lebanonsecurityguard.
Фото © Reddit / lebanonsecurityguard
"После того как сделал заказ, в этом ресторане выдают песочные часы. Если песок кончился, а заказ до сих пор не принесли, всё за счёт заведения", — ForFoxSake_23.
Фото © Reddit / ForFoxSake_23
"Наше пиво в ресторане в Праге приехало на игрушечном поезде", — ToxicSteve13.
Фото © Reddit / ToxicSteve13
"В немецком ресторане, где я недавно был, во внутреннем дворике живёт свинка", — Korzaz.
Фото © Reddit / Korzaz
"На стоянке морского ресторана вместо обычных линий нарисованы рыбки", — Snipman.
Фото © Reddit / Snipman
"В этом датском ресторане отслеживают количество занятых столиков с помощью кубиков Lego", — mcshtam.
Фото © Reddit / mcshtam
"В этом суши-ресторане рыбы смотрят, как ты поедаешь их сородичей", — co1063.
Фото © Reddit / co1063
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Reddit / mrcortado, lebanonsecurityguard