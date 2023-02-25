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25 февраля, 07:00

10 фото из самых необычных ресторанов, в которые точно захочется заглянуть хотя бы поглазеть

Многие ходят в рестораны далеко не за вкусной едой — гораздо важнее сам опыт. Заведения из подборки ниже знают это и предлагают гостям самые странные развлечения, о которых хочется рассказать.

"Нашёл эти шахматы из солонок и перечниц в итальянском ресторане в Нью-Хэмпшире", — Brie_M.

Фото © Reddit / Brie_M

Фото © Reddit / Brie_M

"Этот ресторан рядом с домом сделал веранду из бетонных канализационных труб для сидения на открытом воздухе", — mrcortado.

Фото © Reddit / mrcortado

Фото © Reddit / mrcortado

"Местный мексиканский ресторан раньше был китайской кафешкой. Вместо того чтобы закрашивать рисунок на стене, они просто пририсовали пандам сомбреро", — Bombaskos.

Фото © Reddit / Bombaskos

Фото © Reddit / Bombaskos

"В этой кафешке, чтобы получить соус, нужно "подоить" свинью", — lebanonsecurityguard.

Фото © Reddit / lebanonsecurityguard

Фото © Reddit / lebanonsecurityguard

"После того как сделал заказ, в этом ресторане выдают песочные часы. Если песок кончился, а заказ до сих пор не принесли, всё за счёт заведения", — ForFoxSake_23.

Фото © Reddit / ForFoxSake_23

Фото © Reddit / ForFoxSake_23

"Наше пиво в ресторане в Праге приехало на игрушечном поезде", — ToxicSteve13.

Фото © Reddit / ToxicSteve13

Фото © Reddit / ToxicSteve13

"В немецком ресторане, где я недавно был, во внутреннем дворике живёт свинка", — Korzaz.

Фото © Reddit / Korzaz

Фото © Reddit / Korzaz

"На стоянке морского ресторана вместо обычных линий нарисованы рыбки", — Snipman.

Фото © Reddit / Snipman

Фото © Reddit / Snipman

"В этом датском ресторане отслеживают количество занятых столиков с помощью кубиков Lego", — mcshtam.

Фото © Reddit / mcshtam

Фото © Reddit / mcshtam

"В этом суши-ресторане рыбы смотрят, как ты поедаешь их сородичей", — co1063.

Фото © Reddit / co1063

Фото © Reddit / co1063

10 вредных советов, как превратить ужин в пытку для официантов и других гостей кафе

10 вредных советов, как превратить ужин в пытку для официантов и других гостей кафе

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Reddit / mrcortado, lebanonsecurityguard

Сергей Трофимов
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