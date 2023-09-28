Психолог перечислил неловкие ситуации, которые идут обоим на пользу и укрепляют отношения

В следующий раз, когда будете ощущать неловкость в той или иной ситуации с партнёром, психолог Ольга Романив советует сделать паузу, глубоко вздохнуть и по-настоящему погрузиться в этот момент. Несмотря на то что неловкие ситуации могут быть неприятными, они способны быть и полезными. В зависимости от того, как вы с ними справитесь, они могут даже сделать ваши отношения крепче.

"Неловкие моменты делают вас сильнее, потому что помогают узнать друг друга лучше", — подсказывает эксперт. Один из советов, как извлечь пользу из неловких моментов, — это говорить о них.

Не отмахивайтесь от этих моментов и не пытайтесь свести неловкость к минимуму. Если вы не поговорите о том, что вызвало это чувство скованности, не извлечёте из этого урок Ольга Романив Психолог

Какие же ситуации в отношениях могут показаться нам наиболее неловкими? Это может быть разговор о бывшем, знакомство с друзьями друг друга, вручение подарков. В огромном количестве ситуаций может повиснуть неловкая пауза.

Однако если переживёте их вместе, то это покажет, что вы и партнёр поддерживаете друг друга. А если вы готовы поговорить о неловкости и о том, почему она возникла, то, возможно, вам удастся достичь более глубокого взаимопонимания Ольга Романив Психолог

Разговоры о бывших

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В топе неловких моментов, которые на самом деле могут сделать вашу связь крепче, обсуждение прошлых отношений или даже ссоры из-за них.

Поэтому, если вы затеяли жаркий разговор о бывшем, подумайте, что это может направить вас в позитивное русло Ольга Романив Психолог

Психолог Ольга Романив поясняет, что причина, по которой эта ситуация может сделать вас сильнее и чему-то научить, заключается в том, что она рассказывает про ошибки. Помогает обоим обсудить и донести друг другу, что в тот раз было не так.

Если вы обсудите недостатки в прошлых отношениях, сможете поговорить и о том, как не допустить этого в нынешних. "Вы станете сильнее как пара, потому что услышите, чего партнёр может бояться и чего он ожидает от вас. Принять эту информацию к сведению и сделать так, чтобы в дальнейшем ваши отношения стали лучше".

Пищевое поведение

Многие люди не решаются есть вредную, жирную, неэстетичную пищу в присутствии своего партнёра, особенно на первых порах знакомства Ольга Романив Психолог

Но ничто так не говорит о том, что мне комфортно с тобой, как отправка в рот куска пиццы, проглатывание ложки лукового супа или поедание огромного бургера, который, как всегда, разваливается и пачкает лицо. "Большинство людей избегают этого, потому что не хотят потерять своё очарование", — поясняет психолог. А потом продолжает, что на самом деле это прекрасная возможность посмеяться вместе и признать, что никто не идеален. "Особенно во время трапезы, которую вы будете часто разделять со своим партнёром на протяжении всех ваших отношений".

Разговоры о сексуальной жизни

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"Во время секса бывают моменты, которые могут заставить обоих чувствовать себя неловко. Однако ничто так не избавляет от чувства стыда и скованности, как умение овладеть моментом, обсудить его и даже посмеяться над ним", — рассказывает психолог Ольга Романив в разговоре с Лайфом.

Не стоит забывать, что во многих случаях неловкие моменты во время секса могут сблизить пару. Возможность побыть глупыми в отношениях, поскольку вы делитесь друг с другом тайной Ольга Романив Психолог