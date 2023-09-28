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28 сентября, 15:30

Психолог перечислил неловкие ситуации, которые идут обоим на пользу и укрепляют отношения

В жизни, особенно совместной с мужчиной, порой могут случаться и конфузы. Но вместо истерики или попытки ретироваться подумайте, а как этот момент может укрепить вашу связь.

<p>Неловкие ситуации, которые укрепляют отношения. Обложка © Getty Images</p>

Неловкие ситуации, которые укрепляют отношения. Обложка © Getty Images

В следующий раз, когда будете ощущать неловкость в той или иной ситуации с партнёром, психолог Ольга Романив советует сделать паузу, глубоко вздохнуть и по-настоящему погрузиться в этот момент. Несмотря на то что неловкие ситуации могут быть неприятными, они способны быть и полезными. В зависимости от того, как вы с ними справитесь, они могут даже сделать ваши отношения крепче.

"Неловкие моменты делают вас сильнее, потому что помогают узнать друг друга лучше", подсказывает эксперт. Один из советов, как извлечь пользу из неловких моментов, — это говорить о них.

Не отмахивайтесь от этих моментов и не пытайтесь свести неловкость к минимуму. Если вы не поговорите о том, что вызвало это чувство скованности, не извлечёте из этого урок

Ольга Романив

Психолог

<p>Не отмахивайтесь от этих моментов и не пытайтесь свести неловкость к минимуму. Если вы не поговорите о том, что вызвало это чувство скованности, не извлечёте из этого урок</p>
<p>Не отмахивайтесь от этих моментов и не пытайтесь свести неловкость к минимуму. Если вы не поговорите о том, что вызвало это чувство скованности, не извлечёте из этого урок</p>

Какие же ситуации в отношениях могут показаться нам наиболее неловкими? Это может быть разговор о бывшем, знакомство с друзьями друг друга, вручение подарков. В огромном количестве ситуаций может повиснуть неловкая пауза.

Однако если переживёте их вместе, то это покажет, что вы и партнёр поддерживаете друг друга. А если вы готовы поговорить о неловкости и о том, почему она возникла, то, возможно, вам удастся достичь более глубокого взаимопонимания

Ольга Романив

Психолог

<p>Однако если переживёте их вместе, то это покажет, что вы и партнёр поддерживаете друг друга. А если вы готовы поговорить о неловкости и о том, почему она возникла, то, возможно, вам удастся достичь более глубокого взаимопонимания</p>
<p>Однако если переживёте их вместе, то это покажет, что вы и партнёр поддерживаете друг друга. А если вы готовы поговорить о неловкости и о том, почему она возникла, то, возможно, вам удастся достичь более глубокого взаимопонимания</p>

Разговоры о бывших

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В топе неловких моментов, которые на самом деле могут сделать вашу связь крепче, обсуждение прошлых отношений или даже ссоры из-за них.

Поэтому, если вы затеяли жаркий разговор о бывшем, подумайте, что это может направить вас в позитивное русло

Ольга Романив

Психолог

<p>Поэтому, если вы затеяли жаркий разговор о бывшем, подумайте, что это может направить вас в позитивное русло</p>
<p>Поэтому, если вы затеяли жаркий разговор о бывшем, подумайте, что это может направить вас в позитивное русло</p>

Психолог Ольга Романив поясняет, что причина, по которой эта ситуация может сделать вас сильнее и чему-то научить, заключается в том, что она рассказывает про ошибки. Помогает обоим обсудить и донести друг другу, что в тот раз было не так.

Если вы обсудите недостатки в прошлых отношениях, сможете поговорить и о том, как не допустить этого в нынешних.

"Вы станете сильнее как пара, потому что услышите, чего партнёр может бояться и чего он ожидает от вас. Принять эту информацию к сведению и сделать так, чтобы в дальнейшем ваши отношения стали лучше".

Пищевое поведение

Многие люди не решаются есть вредную, жирную, неэстетичную пищу в присутствии своего партнёра, особенно на первых порах знакомства

Ольга Романив

Психолог

<p>Многие люди не решаются есть вредную, жирную, неэстетичную пищу в присутствии своего партнёра, особенно на первых порах знакомства</p>
<p>Многие люди не решаются есть вредную, жирную, неэстетичную пищу в присутствии своего партнёра, особенно на первых порах знакомства</p>

Но ничто так не говорит о том, что мне комфортно с тобой, как отправка в рот куска пиццы, проглатывание ложки лукового супа или поедание огромного бургера, который, как всегда, разваливается и пачкает лицо. "Большинство людей избегают этого, потому что не хотят потерять своё очарование", поясняет психолог. А потом продолжает, что на самом деле это прекрасная возможность посмеяться вместе и признать, что никто не идеален. "Особенно во время трапезы, которую вы будете часто разделять со своим партнёром на протяжении всех ваших отношений".

Разговоры о сексуальной жизни

Фото © Freepik / gpointstudio

Фото © Freepik / gpointstudio

"Во время секса бывают моменты, которые могут заставить обоих чувствовать себя неловко. Однако ничто так не избавляет от чувства стыда и скованности, как умение овладеть моментом, обсудить его и даже посмеяться над ним", рассказывает психолог Ольга Романив в разговоре с Лайфом.

Не стоит забывать, что во многих случаях неловкие моменты во время секса могут сблизить пару. Возможность побыть глупыми в отношениях, поскольку вы делитесь друг с другом тайной

Ольга Романив

Психолог

<p>Не стоит забывать, что во многих случаях неловкие моменты во время секса могут сблизить пару. Возможность побыть глупыми в отношениях, поскольку вы делитесь друг с другом тайной</p>
<p>Не стоит забывать, что во многих случаях неловкие моменты во время секса могут сблизить пару. Возможность побыть глупыми в отношениях, поскольку вы делитесь друг с другом тайной</p>

По словам психолога, не воспринимать себя слишком серьёзно — это здорово. И хотя для того, чтобы этого достичь, паре может потребоваться некоторое время, это определённо та цель, к которой стоит стремиться.

Гороскоп любви: Людей каких знаков зодиака можно назвать профи в постели

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Ольга Годуненко
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