Как сказать мужчине, что у вас уже есть ребёнок, чтобы новый папаша не сбежал

Быть матерью — это благодарный, хоть и тяжёлый труд, однако ситуация может значительно усложниться, если вы решите снова ходить на свидания. Ребёнок от прежнего брака — это роскошь, которую способен оценить не каждый. Но чем старше мы становимся, тем чаще влюбляемся в людей, у которых дети уже есть. Многие женщины не решаются сразу признаться новому партнёру: "Дорогой, у меня есть ребёнок". А некоторые и вовсе умудряются годами это скрывать, поскольку боятся, что ухажёр уйдёт. Что же делать? Как же быть?

1. Не говорите о наличии ребёнка с порога

Чтобы мужчина не сбежал после информации о том, что у вас есть ребёнок, подберите подходящий момент для новости и не сообщайте её на первом свидании. Фото © Shutterstock

Если вам понравился мужчина, то смело начинайте с ним общаться, переписываться или созваниваться. Однако встречи на первом этапе знакомства не надо назначать у себя дома. Выберите прогулки в парке, кафе, музее. Если вы понимаете, что дело движется к серьёзным отношениям, то уже стоит задуматься о том, чтобы в скором времени упомянуть о наличии ребёнка. Нет никакого смысла признаваться в этом первому встречному или вовсе их знакомить — навредит обоим. Через какое-то время у вас случится первый секс — идеально, если это произойдёт у него дома. Постепенно вы будете всё сильнее привязаны друг к другу, и вот тут самое время рассказать о ребёнке.

2. Говорите правду, когда вас спрашивают

Желательно, конечно, начинать говорить о детях не с первого свидания. Лучше также не начинать беседу со слов "Нам нужно серьёзно поговорить" и прочих угнетающих фраз. Специально ставить перед фактом кавалера не нужно, но если вас спрашивают: "Как проводишь свободное время?" — отвечайте правду, например, что с Петечкой ходите в кукольный театр. И на вопрос "А кто такой Петечка?" так и говорите: "А это мой чудесный пятилетний сын" — с улыбкой и без извиняющихся ноток в голосе. Да, дальше дело за мужчиной. Он видит карты, видит вас и сравнивает свой страх с симпатией. Тут вам важно понимать одну вещь: он вправе не хотеть связать жизнь с той, у кого уже есть ребёнок, и это нормально.

3. Упомяните о ребёнке в шутливой форме

Иногда женщине следует сообщать новому мужчине о том, что у неё есть ребёнок, не в лоб, а окольными путями, например с помощью юмора и шуток. Фото © Shutterstock

Не давите на себя слишком сильно и не думайте, что это должен быть серьёзный, изматывающий разговор. Непринуждённое упоминание о наличии малыша или подростка покажет человеку, что вам нравится быть мамой. Если не знаете, как подойти к этой теме, попробуйте воспользоваться юмором! Например, если беседа протекает легко, скажите что-нибудь вроде: "Так здорово вести взрослые разговоры. Я провела весь день, обсуждая с моим трёхлетним сыном, кто из героев самый лучший в мультфильме "Герои в масках"!" Обратите внимание на реакцию своего спутника, но не придавайте ей слишком большое значение. Если он кажется удивлённым, смените тему и дайте ему немного времени, чтобы свыкнуться с информацией.

4. Поясните, что ваш ребёнок — ваша ответственность

Мужчины боятся ответственности и того, что на них возложат роль спасителя. Таким образом, они будут обязаны взвалить на себя все тяготы жизни женщины и решить все её проблемы. Матери-одиночки в свою очередь ошибочно думают, что встретят мужчину, который, как принц из сказки, победит дракона и избавит принцессу от горестей. Конечно, такие истории встречаются, но крайне редко и не всегда заканчиваются хеппи-эндом. Роль спасителя — маркер зависимых отношений, и за любое спасение нужна будет награда в виде послушания или гиперконтроля. "Спасённая" принцесса оказывается в неоплатном долгу с навязанным чувством вины. Поэтому, перед тем как вступать в отношения, нужно привести свою жизнь в порядок. В первую очередь чтобы никому не пришлось вас ни от чего спасать и вы себя чувствовали самодостаточной женщиной, а не "разведёнкой с прицепом". Мужская помощь — это хорошо, но вы и сами должны уметь позаботиться о себе и ребёнке.

5. Спросите спутника, есть ли у него дети

Женщине лучше сообщить новому партнёру о наличии ребёнка так, чтобы эта информация логично вписалась в непринуждённый разговор. Фото © Shutterstock