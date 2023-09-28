Сваха рассказала, как определить "цену" человека на брачном рынке

Каждый человек в пространстве так называемого брачного рынка подлежит оценке, то есть имеет свою рыночную цену, которая регулируется соотношением спроса и предложения. Об этом рассказала директор брачного агентства "Импульс" Галина Карасёва.

По словам свахи, существует множество факторов, которые влияют на цену жениха или невесты. Среди них возраст, внешность, здоровье, финансовое состояние, образование, семейное происхождение, круг общения и многое другое. Однако кроме определения, кто именно подойдёт человеку в соответствии с его потребностями, необходимо осознавать конкуренцию в борьбе за того, кого именно он хочет найти.

"Бессмысленно сравнивать себя с желаемым партнёром, нужно сравнивать с возможными конкурентами. Если женщина ищет 40-летнего состоятельного мужчину, она будет конкурировать с 30-летними девушками, которые могут быть и небогаты, но обладают тем, чего у более взрослой женщины нет: молодостью и временем для рождения детей", — приводит портал "Страсти" слова Карасёвой.

Она добавила, что познакомить людей — это лишь половина её работы. Сотрудники брачного агентства помогают человеку повысить так называемый ценник на рынке. Для достижения успешного результата клиентам дают рекомендации по поведению на всех этапах общения с потенциальной второй половинкой.