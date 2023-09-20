Россиянкам рассказали, как распознать в мужчине нарцисса

Нарциссическое расстройство личности (НРЛ) — отсутствие эмпатии и стремление самоутверждаться за счёт унижения других. Как вычислить мужчин-нарциссов, рассказала "Газете.ru" психолог Ажар Канаева.

"Людей с нарциссическим расстройством личности не так просто распознать при первом знакомстве, ведь они выглядят вполне адекватными и производят хорошее впечатление. Опасность заключается в том, что такие люди особо манипулятивны, циничны и, самое главное, используют людей в своих целях", — объяснила эксперт.

По словам психолога, такие мужчины часто нарушают личные границы, но при этом сами крайне ранимы и не выдерживают критики. Ещё один явный признак — невозможность признать свои ошибки и вину.

"Ведь признание вины будет означать их несовершенство. Поэтому в их речи вы часто можете слышать обилие оправданий. Они не хотят брать ответственность. Им сложно быстро принимать решения из-за постоянного страха ошибок", — заявила специалист.

Психолог добавила, что нарциссы всегда используют сравнения. Кроме того, у них часто отсутствует собственное мнение. В компаниях такие люди поддерживают мнение большинства, заявила эксперт.

По словам специалиста, распознать нарцисса можно по лести и сплетням. Он умеет расположить к себе и сделать комплимент, но стоит отвернуться — и такой человек обесценит сказанное ранее, заключила эксперт.