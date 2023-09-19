Психолог рассказала, как вести себя с "диванными экспертами"

В жизни каждый из нас хоть раз сталкивался с человеком, который начинает давать непрошеные советы. Часто это отталкивает и кажется слишком навязчивым. Психолог Наталия Варская рассказала РИА "ФедералПресс", как правильно взаимодействовать с такими людьми.

"Можно предположить, что у таких людей есть некоторые психологические проблемы: недостаточная социальная и личная реализованность, которая на деле вполне может быть "по Сеньке шапкой", но не соответствует неадекватно завышенным амбициям личности", — отметила психолог.

По словам Варской, такой человек заделывается эдаким знатоком. Эксперт подчеркнула, что таким образом он нарушает границы личности близких и даже посторонних людей. Психолог пояснила, что давать советы можно и даже нужно, но без напористости, а просто тактично поделиться своим опытом и взглядами, не нарушая норм этики.