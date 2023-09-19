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19 сентября, 12:50

Психолог рассказала, как вести себя с "диванными экспертами"

Психолог Варская: Непрошеные советы возникают от недостаточной реализованности

В жизни каждый из нас хоть раз сталкивался с человеком, который начинает давать непрошеные советы. Часто это отталкивает и кажется слишком навязчивым. Психолог Наталия Варская рассказала РИА "ФедералПресс", как правильно взаимодействовать с такими людьми.

"Можно предположить, что у таких людей есть некоторые психологические проблемы: недостаточная социальная и личная реализованность, которая на деле вполне может быть "по Сеньке шапкой", но не соответствует неадекватно завышенным амбициям личности", отметила психолог.

По словам Варской, такой человек заделывается эдаким знатоком. Эксперт подчеркнула, что таким образом он нарушает границы личности близких и даже посторонних людей. Психолог пояснила, что давать советы можно и даже нужно, но без напористости, а просто тактично поделиться своим опытом и взглядами, не нарушая норм этики.

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Обложка ©

Unsplash / Artur Voznenko

Александра Мышляева
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