Психолог рассказала, можно ли изменить человека после тридцати

Изменить характер после 30 лет невозможно, если у человека нет мотивации. При этом на поверхностном уровне поменять характер не получится, поэтому придётся работать с глубинными причинами, рассказала РИАМО кандидат психологических наук Софья Сулим.

"Характер — это уже устойчивые черты поведения, которые основаны на убеждениях человека, на ценностях. Чтобы скорректировать черты характера, нужно понимать, зачем это делать. Должны быть очень большая, сильная мотивация и конкретные действия в эту сторону. Поэтому очень сложно скорректировать характер уже в осознанном возрасте, после 30, если человек не знает, зачем ему это", — заявила психолог.

Она подчеркнула, что характер формируется под влиянием воспитания на основе природного темперамента и свойств нервной системы. Дальше на человека оказывает влияние среда, в которой он существует. Сулим уточнила, что скорректировать характер не получится, но можно изменить внутренние программы убеждения. Тогда изменения возможны, но это большая внутренняя работа, требующая денег, времени, сил, пояснила эксперт.

Также психолог добавила, что это обычно происходит только тогда, когда человек столкнулся со своими ограничениями и хочет достаточно серьёзных жизненных изменений.