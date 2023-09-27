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27 сентября, 14:30

Психолог рассказала, может ли абьюзер измениться в отношениях с "той самой" женщиной

Самое распространённое, что можно услышать от женщины, которая связалась с "плохим парнем", — это фраза "со мной он точно изменится в лучшую сторону". Но правда ли такое возможно?

С появлением слова "абьюз" в нашем лексиконе количество абьюзеров среди мужчин стало расти в геометрической прогрессии. Несмотря на то что модель "агрессор – жертва" действительно часто встречается в отношениях, далеко не всякий, кого зовут абьюзером, таковым является. LIFE поговорил с психологом Еленой Яриковой по этому поводу, чтобы всё подробно разузнать. Оказалось, что при смешении психического расстройства с незаинтересованностью в отношениях идёт подмена понятий, из-за чего формируются ложные убеждения. Давайте же разберёмся, что к чему, и начнём с основ.

Термин "абьюз" имеет широкий смысл значений и действий — от моральной агрессии до физического насилия

Елена Ярикова

Психолог, кандидат психологических наук

<p>Термин "абьюз" имеет широкий смысл значений и действий — от моральной агрессии до физического насилия </p>
<p>Термин "абьюз" имеет широкий смысл значений и действий — от моральной агрессии до физического насилия </p>
Что такое настоящий абьюз и как отличить психическое расстройство от нежелания мужчины быть с женщиной. Фото © Shutterstock

Что такое настоящий абьюз и как отличить психическое расстройство от нежелания мужчины быть с женщиной. Фото © Shutterstock

По словам эксперта, объединяет одно: устные манипуляции, тотальный контроль, подчинение, введение жертвы в уязвимое и, как следствие, зависимое положение. "Также одним из важных моментов, характеризующих абьюзивные отношения, является цикличность", рассказывает Елена Ярикова. И поясняет: есть процесс, в котором агрессор с определённой периодичностью ведёт себя нормально, заставляя жертву верить в то, что он всё-таки может быть хорошим, добрым и ласковым.

Говоря об абьюзе как о психическом расстройстве, следует понимать, из-за чего оно возникает у человека. Есть несколько главных факторов:

  • нарушение психики, например нарциссизм, психопатия;
  • абьюзивная семья или окружение, в котором рос человек;
  • низкая самооценка, которая достигалась полным обесцениванием и нелюбовью.

В паре с таким мужчиной построить крепкие или паритетные отношения будет невозможно, будь то мудрая, терпеливая или хитрая девушка

Елена Ярикова

Психолог, кандидат психологических наук

<p>В паре с таким мужчиной построить крепкие или паритетные отношения будет невозможно, будь то мудрая, терпеливая или хитрая девушка</p>
<p>В паре с таким мужчиной построить крепкие или паритетные отношения будет невозможно, будь то мудрая, терпеливая или хитрая девушка</p>

Кандидат психологических наук объясняет почему: модель построения любых отношений у таких людей базируется на самоотвержении за счёт другого, подавления и обесценивания. Они просто не умеют по-другому. Какая женщина ни была бы с ним, в итоге всё сведётся к контролю и подавлению личности.

Что такое настоящий абьюз в отношениях и может ли тиран измениться из-за любви к женщине? Фото © Shutterstock

Что такое настоящий абьюз в отношениях и может ли тиран измениться из-за любви к женщине? Фото © Shutterstock

И дело не в партнёре, который сможет дольше терпеть или не обращать внимание на его выпады, а в самом агрессоре, который просто не умеет по-другому

Елена Ярикова

Психолог, кандидат психологических наук

<p>И дело не в партнёре, который сможет дольше терпеть или не обращать внимание на его выпады, а в самом агрессоре, который просто не умеет по-другому</p>
<p>И дело не в партнёре, который сможет дольше терпеть или не обращать внимание на его выпады, а в самом агрессоре, который просто не умеет по-другому</p>

Существует и другая крайность: мужчины, которые просто не заинтересованы в отношениях, или девушки, которые питают ложные надежды, как именно к ним должен относиться партнёр. "Женщины при данных обстоятельствах принимают поведение мужчины за абьюз, начиная уверять окружающих, что имеют дело с тираном. Хотя никаких объективных причин и тем более психических расстройств у мужчины нет", подчёркивает Елена Ярикова.

Получается, что в случае заинтересованности мужчина может измениться с той девушкой, к которой будет испытывать симпатию.

Психолог высказался про желание Хайдарова переделать внешность жены, определив, насколько это ненормально

Психолог высказался про желание Хайдарова переделать внешность жены, определив, насколько это ненормально

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Freepik

Ольга Годуненко
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