Психолог рассказала, может ли абьюзер измениться в отношениях с "той самой" женщиной

С появлением слова "абьюз" в нашем лексиконе количество абьюзеров среди мужчин стало расти в геометрической прогрессии. Несмотря на то что модель "агрессор – жертва" действительно часто встречается в отношениях, далеко не всякий, кого зовут абьюзером, таковым является. LIFE поговорил с психологом Еленой Яриковой по этому поводу, чтобы всё подробно разузнать. Оказалось, что при смешении психического расстройства с незаинтересованностью в отношениях идёт подмена понятий, из-за чего формируются ложные убеждения. Давайте же разберёмся, что к чему, и начнём с основ.

Термин "абьюз" имеет широкий смысл значений и действий — от моральной агрессии до физического насилия Елена Ярикова Психолог, кандидат психологических наук

Что такое настоящий абьюз и как отличить психическое расстройство от нежелания мужчины быть с женщиной. Фото © Shutterstock

По словам эксперта, объединяет одно: устные манипуляции, тотальный контроль, подчинение, введение жертвы в уязвимое и, как следствие, зависимое положение. "Также одним из важных моментов, характеризующих абьюзивные отношения, является цикличность", — рассказывает Елена Ярикова. И поясняет: есть процесс, в котором агрессор с определённой периодичностью ведёт себя нормально, заставляя жертву верить в то, что он всё-таки может быть хорошим, добрым и ласковым.

Говоря об абьюзе как о психическом расстройстве, следует понимать, из-за чего оно возникает у человека. Есть несколько главных факторов: нарушение психики, например нарциссизм, психопатия;

абьюзивная семья или окружение, в котором рос человек;

низкая самооценка, которая достигалась полным обесцениванием и нелюбовью.

В паре с таким мужчиной построить крепкие или паритетные отношения будет невозможно, будь то мудрая, терпеливая или хитрая девушка Елена Ярикова Психолог, кандидат психологических наук

Кандидат психологических наук объясняет почему: модель построения любых отношений у таких людей базируется на самоотвержении за счёт другого, подавления и обесценивания. Они просто не умеют по-другому. Какая женщина ни была бы с ним, в итоге всё сведётся к контролю и подавлению личности.

Что такое настоящий абьюз в отношениях и может ли тиран измениться из-за любви к женщине? Фото © Shutterstock

И дело не в партнёре, который сможет дольше терпеть или не обращать внимание на его выпады, а в самом агрессоре, который просто не умеет по-другому Елена Ярикова Психолог, кандидат психологических наук

Существует и другая крайность: мужчины, которые просто не заинтересованы в отношениях, или девушки, которые питают ложные надежды, как именно к ним должен относиться партнёр. "Женщины при данных обстоятельствах принимают поведение мужчины за абьюз, начиная уверять окружающих, что имеют дело с тираном. Хотя никаких объективных причин и тем более психических расстройств у мужчины нет", — подчёркивает Елена Ярикова.