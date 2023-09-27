Полиция проверяет Боню, которая кинула любопытных подписчиков на деньги

МВД России начало проверку по статье "Мошенничество" в отношении российской телеведущей Виктории Бони, которая находится в Монако. Ей может грозить до двух лет лишения свободы, узнал телеграм-канал SHOТ.

Летом Боня сделала у звёздного хирурга операцию "лисьи глазки Беллы Хадид", в соцсети она опубликовала фото и видео процесса реабилитации. Но в ответ звезда "Дома-2" получила лишь хейт: её сравнивали с рептилоидом и Майклом Джексоном. Обидевшаяся звезда стала скрывать лицо за большими очками, кепкой и другими предметами. Но Боня решила показать результат пластики только избранным поклонникам — в закрытом телеграм-канале и за деньги. Подписчики могут попасть в этот круг за "символические" 1,3 тысячи рублей.

Снимок Виктории Бони с опухшим глазом после пластики. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya

В результате около 200 человек заплатили деньги ради снимков, но в закрытом аккаунте фото так и не появились. Вместо этого Боня стала рассказывать о недержании, сужении влагалищ и увеличении мужских половых органов. В ответ на вопрос недовольных подписчиков, где послеоперационные кадры, телеведущая сказала, что покажет их лишь после того, как в канал вступят 30 тысяч человек (а значит, переведут ей 39 миллионов рублей).





"Когда я объявила о том, что готова показать фото в закрытом канале, то 36 тысяч человек написали, что готовы зайти и посмотреть на эти фото... Поэтому я округлила до 30 тысяч человек. Если все эти люди придут, то я готова буду обнародовать эти снимки", — написала Боня подписчикам.

В противном же случае, добавила она, фотографий не будет, а фанаты вместо этого получат много информации, о которой... "неудобно говорить в Instagram*". Возмущённые подписчики пошли в полицию с требованием проверить Боню ещё и на уклонение от уплаты налогов в России, поскольку на обмане она уже заработала свыше 300 тысяч рублей и оформила платный канал как тренинг "Поддержать Викторию".

Напомним, в конце августа пластический хирург Чиа Чи Као показал фото Виктории Бони после проведённой операции "лисьи глазки Беллы Хадид", которая призвана "превратить любую девушку во всемирно известную модель". Решение провести дорогостоящую коррекцию формы глаз телеведущая приняла давно.