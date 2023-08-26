Звёздный хирург показал снимок Бони после операции "лисьи глазки Беллы Хадид", и на это больно смотреть
Звёздный хирург Чиа Чи Као показал фото Виктории Бони после пластики глаз
Виктория Боня. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Пластический хирург Чиа Чи Као, который делал пластику лица супермодели Белле Хадид, показал фото российской телеведущей Виктории Бони после проведённой операции "лисьи глазки Беллы Хадид", которая призвана "превратить любую девушку во всемирно известную модель". Снимки опубликованы у него в соцсетях.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kaoplasticsurgery
Хирург показал в своих соцсетях фотографию, где 43-летняя звезда "Дома-2" лежит на операционном столе, закрыв глаза. Можно заметить, что её веки покраснели, а скулы слегка отекли.
Решение провести дорогостоящую коррекцию формы глаз Боня приняла давно. Сама знаменитость рассказывала, что операция обойдётся ей в 22 миллиона рублей, но ей скинут три из них. Через некоторое время бывшая участница "Дома-2" пожаловалась, что хирург отказался её оперировать, хотя она уже провела очень долгую подготовку к операции. Тем не менее на следующий день они с врачом всё же нашли общий язык.
Для Бони это не первая пластика. В апреле она показывала своим подписчикам результат круговой подтяжки. Многие тогда не заметили разницы, чем раздосадовали селебрити.