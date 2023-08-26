Звёздный хирург показал снимок Бони после операции "лисьи глазки Беллы Хадид", и на это больно смотреть

Решение провести дорогостоящую коррекцию формы глаз Боня приняла давно. Сама знаменитость рассказывала, что операция обойдётся ей в 22 миллиона рублей, но ей скинут три из них. Через некоторое время бывшая участница "Дома-2" пожаловалась, что хирург отказался её оперировать, хотя она уже провела очень долгую подготовку к операции. Тем не менее на следующий день они с врачом всё же нашли общий язык.