В Сочи задержали начальника кубанского ГУ МЧС

Начальник Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Волынкин задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — сказал источник агентства.

Уточняется, что уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления СК РФ. Что вменяется Волынкину, пока неизвестно, но речь идёт о должностном нарушении, совершённом в 2021 году.

О задержании начальника краснодарского ГУ МЧС также сообщают РИА "Новости" и "Живая Кубань", которая уточняет, что генерал-лейтенант был задержан в Сочи, где находился в служебной командировке.