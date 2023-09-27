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27 сентября, 13:08

В Сочи задержали начальника кубанского ГУ МЧС

ТАСС: Глава ГУ МЧС Кубани Волынкин задержан за злоупотребление полномочиями

<p>Начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Начальник Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Волынкин задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — сказал источник агентства.

Уточняется, что уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления СК РФ. Что вменяется Волынкину, пока неизвестно, но речь идёт о должностном нарушении, совершённом в 2021 году.

О задержании начальника краснодарского ГУ МЧС также сообщают РИА "Новости" и "Живая Кубань", которая уточняет, что генерал-лейтенант был задержан в Сочи, где находился в служебной командировке.

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Никита Никонов
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