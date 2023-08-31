В Москве арестовали начальника ОМВД Басманного района

Защита настаивала на невиновности своего клиента, но суд не принял эти доводы. Сам Андреев комментарии давать отказался. Высокопоставленному полицейскому может грозить до трёх лет тюрьмы.

Напомним, о задержании начальника ОМВД России по Басманному району подполковника Сергея Андреева стало известно 31 августа. Он является фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Высокопоставленного полицейского подозревают в том, что он отдал своим подчинённым распоряжение о возбуждении дела, не имея достаточных доказательств и действуя в интересах адвокатской фирмы, где работает его супруга.