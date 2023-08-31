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31 августа, 15:47

В Москве арестовали начальника ОМВД Басманного района

Тушинский суд Москвы на месяц арестовал начальника ОМВД Басманного района Сергея Андреева, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

Тушинский суд Москвы на месяц арестовал начальника ОМВД Басманного района Сергея Андреева. Видео © LIFE

Защита настаивала на невиновности своего клиента, но суд не принял эти доводы. Сам Андреев комментарии давать отказался. Высокопоставленному полицейскому может грозить до трёх лет тюрьмы.

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Напомним, о задержании начальника ОМВД России по Басманному району подполковника Сергея Андреева стало известно 31 августа. Он является фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Высокопоставленного полицейского подозревают в том, что он отдал своим подчинённым распоряжение о возбуждении дела, не имея достаточных доказательств и действуя в интересах адвокатской фирмы, где работает его супруга.

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Александра Вишнякова
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