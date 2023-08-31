В Москве задержали начальника отдела полиции

В Москве задержан начальник ОМВД России по Басманному району подполковник Сергей Андреев, пишет SHOT со ссылкой на источники.

По данным телеграм-канала, его допрашивают по делу о мошенничестве. Офицера полиции задержали до выяснения обстоятельств.

Ранее бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Бориса Мазо приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима. Он проходил по делу о хищении бюджетных средств при выполнении строительно-монтажных работ в петербургском Эрмитаже в 2015 году.