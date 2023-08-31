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31 августа, 10:07

В Москве задержали начальника отдела полиции

SHOT: В Москве задержан начальник ОМВД Басманного района Сергей Андреев

<p>Сергей Андреев. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56379" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сергей Андреев. Обложка © SHOT

В Москве задержан начальник ОМВД России по Басманному району подполковник Сергей Андреев, пишет SHOT со ссылкой на источники.

По данным телеграм-канала, его допрашивают по делу о мошенничестве. Офицера полиции задержали до выяснения обстоятельств.

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Ранее бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Бориса Мазо приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима. Он проходил по делу о хищении бюджетных средств при выполнении строительно-монтажных работ в петербургском Эрмитаже в 2015 году.

Матвей Константинов
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