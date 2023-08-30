Экс-чиновника Минкульта Мазо приговорили к 8,5 года колонии по делу о хищениях
Экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо приговорили к 8,5 года колонии. Обложка © T.me / SPbGS
Экс-директора Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Бориса Мазо приговорили к 8,5 года колонии общего режима по делу о хищении бюджетных средств при выполнении строительно-монтажных работ в Эрмитаже в 2015 году. Такое решение вынес Куйбышевский районный суд Петербурга, сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.
Также Мазо назначили штраф в размере 600 тысяч рублей. Экс-чиновник Минкульта проходил по делу о хищении средств вместе с замглавы ведомства Григорием Пирумовым.
Басманный суд Москвы в июне 2018 года заочно арестовал Бориса Мазо по делу о хищениях. Тогда же он был объявлен в международный розыск. А в начале ноября 2019 года мужчина был задержан в Австрии. Мазо экстрадировали в Москву из Вены в конце марта 2021 года.
Пирумову же в апреле 2019 года было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, а также в хищении средств при выполнении строительно-монтажных работ в Эрмитаже. В состав преступного сообщества были также вовлечены Борис Мазо, председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и другие лица. В июле 2022-го Пирумова приговорили к 8,5 года колонии по этому делу.