Экс-чиновника Минкульта Мазо приговорили к 8,5 года колонии по делу о хищениях

Экс-директора Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Бориса Мазо приговорили к 8,5 года колонии общего режима по делу о хищении бюджетных средств при выполнении строительно-монтажных работ в Эрмитаже в 2015 году. Такое решение вынес Куйбышевский районный суд Петербурга, сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Также Мазо назначили штраф в размере 600 тысяч рублей. Экс-чиновник Минкульта проходил по делу о хищении средств вместе с замглавы ведомства Григорием Пирумовым.

Басманный суд Москвы в июне 2018 года заочно арестовал Бориса Мазо по делу о хищениях. Тогда же он был объявлен в международный розыск. А в начале ноября 2019 года мужчина был задержан в Австрии. Мазо экстрадировали в Москву из Вены в конце марта 2021 года.