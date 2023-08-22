Имущество осуждённого за коррупцию экс-замглавы Сочи Юрина перешло государству

Имущество осуждённого за коррупцию бывшего заместителя главы Сочи Сергея Юрина на сумму 192 миллиона рублей перешло в пользу государства. Решение вынес Центральный районный суд Сочи, указано в сообщении объединённой пресс-службы судов Краснодарского края.

"Центральным районным судом Сочи рассмотрен иск заместителя генерального прокуратура России об обращении в доход Российской Федерации имущества, принадлежащего бывшему заместителю главы Сочи Юрину. Установлено, что на вырученные от противоправных действий средства Юрин приобретал имущество, которое регистрировал на подконтрольных ему лиц", — сказано в сообщении.

Общая сумма недвижимости Юрина составила 192 миллиона рублей. Известно, что он является владельцем 21 земельного участка, 10 помещений и четырёх домов, которые на законные доходы приобрести он не мог. Таким образом, суд принял решение удовлетворить иск прокурора.

Напомним, вице-мэра Сочи Сергея Юрина арестовали по делу о коррупции в 2018 году. В прошлом году Хамовнический суд столицы признал его виновным в получении взятки и приговорил к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 млн рублей.