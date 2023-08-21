Сбежавшего в Израиль теневого банкира заочно арестовали в Москве
Суд в Москве заочно арестовал теневого банкира Магина за незаконный перевод средств
Сергей Магин. Обложка © МВД России
Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца теневого банкира Сергея Магина по делу о незаконном переводе за рубеж денежных средств.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Магина С.Г. меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ", — рассказали ТАСС в суде.
Мера пресечения была назначена в рамках уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). По тому же делу заочно арестовали экс-председателя совета директоров "Смартбанка" Александра Галкина. По данным РБК, Магин уже покинул Россию и на данный момент находится в Израиле.
Напомним, в декабре 2016 года Сергей Магин был приговорён к 8,5 года заключения за создание схемы по незаконному обналичиванию средств, через которую прошли более 122 миллиардов рублей. Также по делу проходили 11 человек, большинство из которых получили условные сроки. В 2019 году теневой банкир вышел из колонии по УДО.
А в Ростове-на-Дону задержали восьмерых теневых банкиров, которые с 2007 года незаконно получили более 1,3 миллиарда рублей. С 2007-го по 2022 год они предоставляли услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов.