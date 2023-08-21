Сбежавшего в Израиль теневого банкира заочно арестовали в Москве

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца теневого банкира Сергея Магина по делу о незаконном переводе за рубеж денежных средств.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Магина С.Г. меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ", — рассказали ТАСС в суде.

Мера пресечения была назначена в рамках уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). По тому же делу заочно арестовали экс-председателя совета директоров "Смартбанка" Александра Галкина. По данным РБК, Магин уже покинул Россию и на данный момент находится в Израиле.

Напомним, в декабре 2016 года Сергей Магин был приговорён к 8,5 года заключения за создание схемы по незаконному обналичиванию средств, через которую прошли более 122 миллиардов рублей. Также по делу проходили 11 человек, большинство из которых получили условные сроки. В 2019 году теневой банкир вышел из колонии по УДО.